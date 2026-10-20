Переговоры Владимира Зеленского и Стива Виткоффа пройдут в Осло 20 октября. Оба политика уже прибыли в норвежскую столицу. Кушнер присоединится к встрече в онлайн-режиме из-за болезни, сообщает 24 Канал.

Что в Кремле говорят о контактах с американцами?

В Кремле ожидают, что спецпосланцы США в ближайшее время проинформируют Владимира Путина о контактах с украинцами и европейцами. Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают встречи Путина с американскими переговорщиками важными, своевременными и содержательными.

Также чиновник подчеркнул, что в Москве высоко оценивают посреднические усилия представителей США.

Песков добавил, что Кремль отдельно сообщит, где и когда состоится следующая встреча Путина с американскими посланниками.

Кроме того, он заявил, что переговоры о завершении войны должен вести легитимный представитель украинской власти.

России важно, что переговоры о мире в Украине вел легитимный представитель украинской власти, готовый принимать решения для прекращения войны,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Отметим, что переговоры американской делегации с украинской и российской сторонами проходят на фоне ухудшения отношений между США и Украиной.

Президент Трамп разочаровал Киев, заключив с Путиным дизельное соглашение.

Кроме того, американский лидер критикует Владимира Зеленского и призывает к проведению выборов в Украине.

По мнению Трампа, Зеленский не хочет завершать войну. Поэтому президент США считает, что переговоры от имени Украины должен вести другой представитель.