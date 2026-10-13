Президент США заявил, что Кремль поставляет дизельное топливо не в его страну. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.

Что сказал Трамп?

Дональд Трамп рассказал, что Москва поставляет дизельное топливо не в Вашингтон. Также он рассказал, куда поступают российские энергоносители.

Россия не поставляет дизельное топливо именно нам, она поставляет его всему миру,

– заявил американский президент.

Напомним, что в пятницу, 9 октября, президенты США и России заключили соглашение о поставках российского дизельного топлива. После этого Минфин США выдал лицензию, позволяющую стране-агрессору поставлять топливо на мировые рынки.

Абсурдность заявления американского президента усугубляют его же заявления, сделанные после договоренностей с Путиным. По словам Трампа, Россия должна была немедленно поставить более 300 тысяч тонн топлива, 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии еще 1 миллион тонн. Также он говорил о возможности поставок еще 3 миллионов тонн, однако это должно было зависеть от состояния российских НПЗ.

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Аналитики CNN писали о том, что соглашение преподносилось как способ снизить цены для потребителей, однако на самом деле оно носит исключительно политический характер. Эксперты отмечали, что обещанные объемы покроют потребности США всего на полтора дня.