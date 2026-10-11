Трамп заявил, что его сторонники будут поддерживать его, несмотря на любую чепуху, которую он будет говорить. Об этом политик заявил во время публичного выступления.

Что сказал Трамп?

Президент США в шутку унизил собственный электорат. Он заявил, что они готовы слушать любую его чепуху.

Невероятно. Я могу говорить самые глупые вещи, а вы все равно продолжаете аплодировать,

– заявил Трамп.

В этот момент на видео было видно, как отдельные сторонники республиканцев действительно аплодировали американскому лидеру. Затем он добавил, что не говорит глупостей, а говорит вещи, которые соответствуют здравому смыслу.

Последние циничные заявления Трампа

Напомним, что после договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива Трамп вновь набросился на Украину. Он раскритиковал ее руководство за нежелание закончить войну, защищая военного преступника в Кремле.

Президент США уверен, что вопрос российско-украинской войны можно было решить уже много раз. Однако Трамп считает, что именно Владимир Зеленский не хотел договариваться о прекращении боевых действий. При этом он добавил, что Путин желает урегулировать ситуацию.

Также Дональд Трамп утверждает, что в Украине необходимо провести выборы. По его мнению, Зеленский якобы стремится создать проблемы для всего мира и американских фермеров, продолжая наносить удары по российским НПЗ.