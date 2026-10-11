Трамп заявив, що його прихильники будуть підтримувати його, попри будь-які дурниці, які він казатиме. Про це політик заявив під час публічного виступу.

Що сказав Трамп?

Президент США жартома принизив власний електорат. Він заявив, що вони готові слухати будь-які його дурниці.

Неймовірно. Я можу говорити найтупіші речі, а ви все одно продовжуєте аплодувати,

– заявив Трамп.

В цей момент на відео було видно, як окремі прихильники республіканців дійсно аплодували американському лідеру. Потім він додав, що не каже дурниць, а каже речі, які відповідають здоровому глузду.

Останні цинічні заяви Трампа

Нагадаємо, що після угоди з Путіним щодо поставок російського дизелю Трамп знову накинувся на Україну. Він розкритикував її керівництво у небажанні закінчувати війну, захищаючи воєнного злочинця у Кремлі.

Президент США впевнений, що питання російсько-української війни можна було вирішити вже багато разів. Проте Трамп вважає, що саме Володимир Зеленський не хотів домовлятися про припинення бойових дій. Водночас він додав, що Путін бажає врегулювати ситуацію.

Також Дональд Трамп стверджує, що в Україні необхідно провести вибори. На його думку, Зеленський нібито прагне створити проблеми для всього світу та американських фермерів, продовжуючи бити по російських НПЗ.