Переговори Володимира Зеленського і Стіва Віткоффа пройдуть в Осло 20 жовтня. Обидва політики вже прибули до норвезької столиці. Кушнер приєднається до зустрічі онлайн через хворобу, передає 24 Канал.
Що у Кремлі кажуть про контакти з американцями?
У Кремлі очікують, що спецпосланці США найближчим часом поінформують Володимира Путіна про контакти з українцями та європейцями. Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков.
За його словами, у Кремлі вважають зустрічі Путіна з американськими переговорниками важливими, своєчасними та змістовними.
Також чиноник підкреслив, що у Москві високо оцінюють посередницькі зусилля представників США.
Пєсков додав, що Кремль окремо повідомить, де і коли відбудеться наступна зустріч Путіна з американськими посланцями.
Окрім того, він заявив, що переговори про завершення війни має вести легітимний представник української влади.
Росії важливо, щоб переговори щодо миру в Україні вів легітимний представник української влади, готовий приймати рішення для припинення війни,
– сказав речник Путіна.
Зауважимо, що переговори американської делегації з українською і російською стороною відбуваються на тлі погіршення відносин між США та Україною.
Президент Трамп розчарував Київ, уклавши з Путіним дизельну угоду. Крім того, американський лідер критикує Володимира Зеленського і закликає до виборів в Україні.
На думку Трампа, Зеленський не хоче завершувати війну. Тому президент США вважає, що переговори від імені України має вести інший представник.