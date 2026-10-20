Переговори Володимира Зеленського і Стіва Віткоффа пройдуть в Осло 20 жовтня. Обидва політики вже прибули до норвезької столиці. Кушнер приєднається до зустрічі онлайн через хворобу, передає 24 Канал.

Що у Кремлі кажуть про контакти з американцями?

У Кремлі очікують, що спецпосланці США найближчим часом поінформують Володимира Путіна про контакти з українцями та європейцями. Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, у Кремлі вважають зустрічі Путіна з американськими переговорниками важливими, своєчасними та змістовними.

Також чиноник підкреслив, що у Москві високо оцінюють посередницькі зусилля представників США.

Пєсков додав, що Кремль окремо повідомить, де і коли відбудеться наступна зустріч Путіна з американськими посланцями.

Окрім того, він заявив, що переговори про завершення війни має вести легітимний представник української влади.

Росії важливо, щоб переговори щодо миру в Україні вів легітимний представник української влади, готовий приймати рішення для припинення війни,

– сказав речник Путіна.

Зауважимо, що переговори американської делегації з українською і російською стороною відбуваються на тлі погіршення відносин між США та Україною.

Президент Трамп розчарував Київ, уклавши з Путіним дизельну угоду. Крім того, американський лідер критикує Володимира Зеленського і закликає до виборів в Україні.

На думку Трампа, Зеленський не хоче завершувати війну. Тому президент США вважає, що переговори від імені України має вести інший представник.