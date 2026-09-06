В администрации Путина раскрыли подробности трехчасовых переговоров со спецпосланцами Трампа в Москве

Спецпредставители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Москве трехчасовые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Американская делегация сформулировала свои предложения по урегулированию и пообещала учесть позицию Кремля в ходе дальнейших встреч в Киеве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что рассказали в Кремле о встрече представителей Трампа с Путиным?

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча длилась более трех часов. По его словам, обсуждение крайне серьезных вопросов происходило как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обедом.

Представители США серьезно подготовились к поездке в Москву и сформулировали ряд собственных соображений относительно мирного урегулирования. Виткофф и Кушнер пообещали использовать высказанные Путиным оценки во время сегодняшних контактов с руководством в Киеве.

В ходе переговоров глава Кремля в очередной раз заговорил о якобы "успехах" российских войск и уверенности в достижении целей войны. Также он вновь сделал акцент на необходимости устранения так называемых "первопричин" конфликта.

Помимо темы войны в Украине, стороны затронули вопрос о возможных больших российско-американских экономических проектах. Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп и впредь будут поддерживать личные контакты, а работа по линии Виткоффа и Кушнера будет продолжена.

По данным издания Axios, в состав американской делегации вошли должностные лица Рады национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина США. Представитель финансового ведомства Джин Лэнг отдельно встретился со спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым для обсуждения темы санкций.

Напомним, американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже провели переговоры с российской стороной в Москве, а 6 сентября должны прибыть в Киев. По словам Владимира Зеленского, во время беседы с представителями Дональда Трампа Украина договорилась временно воздержаться от ударов по Москве до конца понедельника и ожидает аналогичного шага от России в отношении Киева. Президент также сообщил, что план дипломатических мероприятий с участием американской делегации на 6 сентября уже утвержден.

В свою очередь, российский диктатор якобы распорядился не наносить удары по Киеву с 5 сентября в течение трех дней. В Кремле связали это решение с предстоящим визитом американских переговорщиков в украинскую столицу.