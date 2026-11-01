"Путин требует невозможного": Ауслендер об ультиматуме НАТО и ударах по Киеву

Россия продолжает проводить атаки на украинские города и критически важную инфраструктуру, хотя Кремль регулярно заявляет о готовности к мирным переговорам. В то же время Владимир Путин выдвигает новые требования к НАТО, а украинские удары по российским военным и промышленным объектам заставляют Москву тратить все больше ресурсов на оборону собственной территории.

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Израильский журналист Сергей Ауслендер в авторском обзоре, который публикует 24 Канал, объяснил, почему не верит в скорое завершение войны и что на самом деле могут означать новые ультиматумы Кремля. Он также проанализировал российские удары по Киеву, эффективность украинских атак на НПЗ, изменения на фронте и ситуацию с гуманитарным перемирием в Олешках.

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Переговоры с Путиным не приблизили прекращение войны

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным, которые длились около 90 минут. Европейские лидеры хотели услышать позицию российского лидера относительно возможного завершения войны в Украине, однако разговор в основном касался его собственного видения истории.

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По словам Ауслендера, Путин вновь рассказывал о развитии славянских народов и продвигал утверждение о якобы историческом единстве украинцев и россиян. Журналист усомнился в практическом результате такого общения, ведь никаких конкретных шагов к прекращению боевых действий после него не последовало.

Если бы у меня была возможность попасть на пресс-конференцию норвежского премьера и финского президента, я бы спросил: "Ну что, у вас хоть немного прояснилось в головах?" Ничего там не прояснилось, конечно– отметил Ауслендер.

Параллельно продолжается подготовка технического раунда переговоров с участием Украины, США и России в Абу-Даби. Дональд Трамп и представители его администрации также продолжают говорить о возможной личной встрече Владимира Зеленского с Путиным, хотя место и условия такого контакта остаются неопределенными.

Российский диктатор настаивает на проведении встречи в Москве, тогда как среди других возможных площадок обсуждаются международные саммиты. Однако Ауслендер считает преждевременными разговоры о переговорах президентов, пока их делегации не согласовали основные условия возможного урегулирования.

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Лидеры такого уровня встречаются тогда, когда все переговоры уже проведены, все договоренности достигнуты, все параметры определены, все планы начертаны. Им остается только договориться, подписать и разойтись– пояснил журналист.

До этого момента сторонам необходимо решить гораздо более сложные вопросы, в частности определить возможные зоны безопасности, условия отвода тяжелого вооружения и механизмы контроля за прекращением огня. Никаких признаков того, что Россия и Украина приблизились к согласованию этих параметров, Ауслендер пока не видит.

В то же время один пример локального прекращения боевых действий уже появился. Речь идет о гуманитарном перемирии в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Перемирие в Олешках показало возможность прекратить огонь

Олешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, недалеко от Антоновского моста. Город длительное время находится в сложной гуманитарной ситуации, а гражданские жители, по словам Ауслендера, не имели возможности свободно покинуть оккупированную территорию.

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В населенном пункте возникли серьезные проблемы с электроснабжением, водой и продуктами. Журналист предположил, что российские военные могли использовать присутствие гражданского населения для прикрытия своих позиций, затрудняя украинским силам возможность наносить удары по оккупантам.

Украинские военные даже пытались доставлять жителям гуманитарные грузы с помощью тяжелых беспилотников. Впоследствии благодаря посредничеству, к которому, по словам Ауслендера, присоединилась Мелания Трамп, стороны смогли договориться о локальном прекращении огня.

Договоренность предусматривала доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации людей. В то же время остался вопрос, позволят ли российские военные жителям самостоятельно выбирать направление выезда.

Вроде бы договорились, что гражданские лица смогут эвакуироваться туда, куда захотят: одни – на подконтрольную Украине территорию, другие – на подконтрольную России. Но, зная методы российских военных, я очень сомневаюсь, что кому-то позволят уехать на украинскую сторону– отметил Ауслендер.

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Несмотря на эти опасения, на момент осмотра режим тишины в районе Олешек соблюдался. Журналист также обратил внимание, что Херсон более суток не подвергался обстрелам, хотя ранее российские атаки на город были регулярными.

Это продемонстрировало, что военные способны выполнять приказ о прекращении огня, если соответствующее решение принимает политическое руководство. Однако распространять подобную договоренность на всю линию фронта Кремль не спешит.

Путин выбрал тактику переговоров под обстрелом. Поэтому обстрелы, соответственно, продолжаются– подчеркнул журналист.

Пока в Олешках готовили гуманитарную операцию, российская армия наносила новые удары по другим украинским регионам. Среди целей оказались энергетические объекты, транспортная инфраструктура и места, где гражданские пытаются укрыться от воздушных атак.

Россия пытается парализовать транспорт в Киеве

Одной из целей российских ударов стала мостовая инфраструктура Киева. Ауслендер рассказал о нескольких серьезных попаданиях в Южный мост, в частности о повреждении его дорожного полотна в результате применения ракет "Искандер".

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По этому мосту проходит не только автомобильный транспорт, но и линия Киевского метрополитена, соединяющая два берега Днепра. Поэтому даже частичное повреждение сооружения может создавать значительные проблемы для передвижения горожан.

В то же время журналист пояснил, что полностью разрушить большой капитальный мост несколькими ракетными попаданиями чрезвычайно сложно. Для обрушения такой конструкции необходимо нанести критические повреждения ее опорным элементам, а не только дорожному покрытию.

Российской армии не обязательно добиваться полного разрушения моста, чтобы существенно осложнить жизнь столицы.

Стратегия совсем в другом. Из-за попаданий мосты закрывают, нужно провести обследование, выяснить, что повреждено и можно ли им пользоваться. Все это приводит к транспортному коллапсу– пояснил Ауслендер.

По его словам, киевские власти уже рассматривали возможность создания альтернативных переправ. Речь шла о поиске примерно миллиарда гривен на обустройство новых транспортных маршрутов, в частности подъездных путей к временным мостам.

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Европейские партнеры могли бы передать Украине модульные конструкции, которые позволяют быстрее организовать переправу. Однако для их установки необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, а сами временные сооружения также будут уязвимы для российских атак.

Отдельно обсуждались понтонные мосты, которые проще устанавливать и ремонтировать. Однако повреждение отдельной секции способно вывести такую переправу из строя до ее замены.

Российская пропаганда тем временем представляет удары по киевским мостам как попытку прервать военную логистику Украины. Ауслендер отверг это объяснение, обратив внимание на расположение столицы относительно фронта.

Никто, особенно при такой транспортной ситуации в украинской столице, не перебрасывает боевую технику и личный состав через эти мосты. Все идет по трассам в обход Киева– отметил журналист.

Российские атаки не ограничивались мостами. По данным, приведенным Ауслендером, 27 октября Россия применила против Украины 16 баллистических ракет и около 300 беспилотников.

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В Кременчуге под ударом оказался объект энергетики, а в Киеве российские войска, по его словам, начали проводить атаки на инфраструктуру метрополитена, в частности на входы на станции. Это особенно опасно, поскольку метро используется в качестве укрытия во время воздушных тревог.

Журналист обратил внимание и на нехватку ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны. Российские баллистические удары создают дополнительную нагрузку на систему защиты, тогда как Украина вынуждена искать другие способы ослабления военных возможностей противника.

Украинские атаки растягивают российскую ПВО

Силы обороны Украины продолжают проводить атаки на объекты в российском тылу, используя преимущественно беспилотники. В последние дни российские власти вновь сообщали о дронах, которые якобы направлялись в сторону Москвы, хотя их конечные цели оставались неизвестными.

Среди атакованных объектов Ауслендер упомянул большой металлургический комбинат в Липецке, где после удара сообщалось о сильном пожаре. Параллельно беспилотники продолжали достигать других промышленных предприятий на территории России.

Журналист обратил внимание на разницу между российскими и украинскими средствами поражения. Россия широко применяет баллистические ракеты, способные вызывать масштабные разрушения, тогда как украинские беспилотники обычно имеют меньшую боевую часть.

Однако регулярные атаки даже сравнительно небольшими дронами создают для российской армии серьезную проблему с распределением средств противовоздушной обороны.

Российская ПВО сосредоточена на защите Москвы, резиденций Путина и отдельных важных объектов. А остальная часть огромной территории остается незащищенной– пояснил Ауслендер.

Россия вынуждена держать значительное количество систем вблизи столицы и других приоритетных для руководства мест. Из-за этого обеспечить одинаково плотную защиту всех промышленных предприятий и военных объектов практически невозможно.

Там, где украинские военные имеют возможность применять ракеты, последствия могут быть значительно серьезнее. В качестве примеров Ауслендер привел удары по российским предприятиям "Энергия" и "Протон".

Завод "Энергия" в Ельце производит аккумуляторы, в том числе для военной техники, а "Протон" специализируется на микроэлектронике. По оценке журналиста, оба предприятия понесли значительные повреждения, причем производственные мощности "Энергии" пострадали особенно сильно.

Такие атаки влияют на способность российской промышленности обеспечивать армию необходимыми компонентами. В то же время важным направлением для ослабления экономики противника остаются удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые в последнее время фактически приостановились.

Перерыв в ударах по НПЗ позволяет России восстанавливать производство

Ауслендер обратил внимание, что украинские атаки на большие российские нефтеперерабатывающие предприятия временно прекратились. Причины этой паузы он не берется определять однозначно.

Журналист выдвинул два возможных объяснения. Украина могла согласиться ограничить такие удары под давлением Дональда Трампа или же сознательно дать российским предприятиям возможность восстановить часть поврежденных мощностей перед новой серией атак.

Пока удары не наносятся, российская нефтеперерабатывающая промышленность постепенно наращивает производство. По данным Reuters, на которые сослался Ауслендер, во второй половине октября объемы переработки нефти в России выросли примерно на 25% по сравнению с предыдущим периодом.

В то же время производство дизельного топлива в октябре увеличилось примерно на 50 тысяч тонн в сутки. Это свидетельствует о восстановлении части технологических мощностей, которые ранее были повреждены.

Только что появляется перерыв, россияне сразу восстанавливают какие-то объекты. Только что удары возобновляются, производство снова падает– отметил Ауслендер.

По его оценке, российские предприятия постепенно научились ремонтировать поврежденное оборудование быстрее, чем в начале украинской кампании ударов по нефтепереработке. Однако это не означает, что нанесенный ранее ущерб перестал влиять на экономику.

Журналист привел данные российского Министерства финансов, согласно которым в сентябре нефтегазовые доходы России сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На этот показатель влияют мировые цены, объемы экспорта и другие экономические факторы, а не только украинские удары.

В то же время возможность регулярно выводить из строя производственные мощности остается одним из важных инструментов экономического давления на Кремль. Ауслендер не исключил, что после завершения паузы украинские военные могут вновь атаковать предприятия, которые успели возобновить работу.

Параллельно продолжаются тяжелые бои на фронте, где российская армия на отдельных направлениях столкнулась с проблемами, не соответствующими оптимистическим отчетам ее командования.

Российское наступление остановилось на Лиманском направлении

Наиболее интенсивные боевые действия, по оценке Ауслендера, продолжаются вблизи Константиновки и Дружковки, на подступах к Краматорской агломерации. В то же время на Лиманском направлении украинские военные смогли существенно осложнить планы противника.

Журналист связал изменения на этом участке с украинской операцией "Вивальди". По его словам, ее последствия вынудили российские подразделения отступать и пересматривать расположение своих сил.

На Лиманском направлении российское наступление полностью остановилось. Двадцатая армия отступила за реку Жеребец и обнажила фланг двадцать пятой армии– рассказал Ауслендер.

Такое перемещение могло создать для украинских подразделений дополнительные возможности на этом участке фронта. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий обеих сторон, ведь российские войска продолжают попытки наступления и на соседних направлениях.

Бои также продолжаются в Днепропетровской области и вблизи Доброполья. В то же время российское военное руководство, по словам журналиста, уже начало сообщать о захвате территорий, над которыми фактически не установило контроль.

Одним из самых показательных примеров стала история с Добропольем. Ауслендер обратил внимание на сообщения военных обозревателей о необычной постановке российских пропагандистов.

Россияне привезли в Бахмут копию стелы у въезда в Доброполье. И там снимают фильм о том, как они его захватили. Причем снимают в Бахмуте– рассказал журналист.

Доброполье, по его словам, остается под контролем Украины, хотя вблизи города продолжаются боевые действия и попытки проникновения российских групп. Зато Бахмут находится под российской оккупацией, что позволяет пропагандистам снимать постановочные сюжеты непосредственно в тылу.

Отдельно Ауслендер обратил внимание на использование искусственного интеллекта для создания видео о якобы успешном продвижении россиян. Он привел пример ролика, в котором солдат неестественно держит флаг, а пропорции фигуры и самого флага выглядят неправдоподобно.

По мнению журналиста, подобные материалы могут использоваться для подтверждения побед, о которых российское командование уже отчиталось перед высшим руководством. Однако такие информационные операции не меняют ситуацию на поле боя и не устраняют проблем российской армии.

И несмотря на отсутствие решающих успехов на фронте, Кремль продолжает ужесточать требования, которые выдвигает при обсуждении возможного завершения войны.

Путин выдвигает НАТО заведомо невыполнимые требования

Россия продолжает требовать от Украины территориальных уступок, в частности передачи всех Донецкой и Луганской областей. Однако последние ультиматумы Путина выходят далеко за пределы украинского вопроса и касаются будущей системы безопасности в Европе.

Кремль вновь поднял вопрос о возвращении военного присутствия НАТО к конфигурации 1997 года. Это означало бы пересмотр размещения сил Альянса в государствах, присоединившихся к нему позднее, в частности в Польше, странах Балтии, Финляндии и Швеции.

Оуслендер обратил внимание, что российские требования затрагивают не только инфраструктуру НАТО, но и фактически ставят под сомнение право этих государств самостоятельно определять свою систему обороны. Журналист не видит возможности реализовать такие условия без коренного пересмотра европейского порядка безопасности.

Он требует невозможного – того, чего не может быть и чего нельзя выполнить. Очевидно, что это направлено на срыв переговоров– подчеркнул Ауслендер.

По его мнению, выбор 1997 года в качестве ориентира не имеет убедительного практического обоснования. Путин мог назвать другую дату, однако главное для Кремля – поставить перед партнерами Украины условие, на которое они не могут согласиться.

В случае отказа Москва получит возможность обвинить западные государства в нежелании договариваться и использовать это в качестве оправдания для дальнейшего продолжения войны.

Ауслендер также обратил внимание на отношение российского диктатора к самой Украине. Путин не рассматривает ее как равноправную сторону, с которой нужно искать компромиссы, а представляет войну как противостояние России с Западом.

Путин не воспринимает Украину как субъекта. Для него это некие прокси, через которых с ним воюет коварный Запад– отметил журналист.

При такой позиции Кремль стремится вести основные переговоры с лидерами государств, которых Путин считает равными себе. Прежде всего речь идет о Дональде Трампе и Си Цзиньпине, тогда как роль европейских политиков российский лидер пытается преуменьшать.

Журналист также предположил, что даже возможные договоренности о невступлении Украины в НАТО не обязательно изменили бы поведение Кремля. Ведь основные российские требования теперь касаются гораздо более широкого круга государств, а их выполнение зависит от решений самих членов Альянса.

В то же время пример Олешко показал, что российская армия способна прекратить огонь по соответствующему приказу. Однако однако Кремль настаивает на пересмотре европейской системы безопасности и передаче ему украинских территорий, технические переговоры не приблизили стороны к условиям полного прекращения боевых действий.

Путин выдвигает НАТО невыполнимые требования, Ауслендер объяснил, зачем Кремлю новые ультиматумы: смотрите видео