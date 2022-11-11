Байден заговорил о компромиссах для Украины в переговорах: о каких уступках идет речь

Президент США Джозеф Байден рассказал о подготовке к саммиту G20, а вместе с тем заявил, что нужно посмотреть, готова ли Украина идти на компромиссы с Россией. Однако непонятно, означает ли это, что наше государство будут склонять к переговорам с агрессором и каким-то уступкам в принципиальной позиции.

Будут ли настаивать в США на переговорах Украины и России

Республиканцы, которые, похоже, получат большинство в Конгрессе США, могут об этом говорить даже публично, а не публично призывы к переговорам могут позволить себе и демократы. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

Обратите внимание "У Москвы серьезные проблемы": Байден впервые прокомментировал заявления россиян об отступлении из Херсона

Но, как подчеркнул он, если говорить конкретно о представителях администрации президента Байдена, то от них мы никогда не услышим публичных слов о том, что "Украина должна сесть за стол переговоров" с ударением на слове "должна".

В то же время то, что они будут говорить, всегда будет правильным и будет звучать примерно так: "Мы никогда не говорим об Украине за ее спиной. Мы не обсуждаем с Россией вопросы, которые бы не касались, допустим, СНВ-3, то есть нераспространения ядерного оружия. Мы не обсуждаем с Россией условия мирных договоренностей или договоренностей о прекращении войны с Украиной, потому что это исключительно вопрос Украины и украинского народа".

Впрочем, Вигиринский сослался и на касательные источники, в частности на аналитические отчеты, в которых нередко говорится, что США и администрации Байдена при проведении непубличных переговоров с украинской стороной нужно учитывать настроения украинского общества и учитывать то, что является критической или допустимой точкой, в рамках которой Украина может сесть за стол переговоров с Россией, и договориться о том, каким образом этот конфликт прекратить, приостановить, заморозить или финализировать в целом.

Политолог объяснил, что именно поэтому аналитики и боящиеся распространения конфликта до масштабного уровня, например до мировой войны, говорят о том, что, так или иначе, договоренности, вероятнее всего, необратимы.

Но публичный политик никогда не позволит себе в риторике на широкую общественность использовать понятия, при которых он склоняет другого суверенного субъекта, которым является страна, к диалогу или переговорам с тем, кто является агрессором,

– подчеркнул Вигиринский.

В непубличной полемике, информации о которой нет, можно предполагать все, что угодно, например, консультации на уровне посольств, поездки официальных лиц Соединенных Штатов в Украину, наложение темы переговоров на ситуацию на фронте, ситуацию с финансированием со стороны ЕС или интенсивность поставок вооружений.

Должна ли Украина учитывать позицию США по переговорам

Как отметил Вигиринский, не хочется допускать, что союзники Украины предлагают какой-то вариант, противоречащий нашим экзистенциальным интересам как страны, являющейся жертвой агрессии. Но он все же убежден, что позиция США как участника войны на стороне Украины будет учитываться нашим военно-политическим руководством как в части, касающейся возможности сесть за стол переговоров, так и в каких-то условиях, если они будут приемлемыми.

Не учитывать эту позицию Украина не может, ведь, честно говоря, сейчас в подавляющем большинстве в противодействии войне наше государство финансирует именно правительство Соединенных Штатов. Речь идет как о финансовой, так и военной помощи.

"Можно ли при таких условиях допустить, что с позицией Соединенных Штатов мы не будем считаться? Я думаю, что нет. Это будет во многом очень самоуверенное предположение", – считает политолог.

К каким компромиссам могут склонять Украину

Как пояснил Вигиринский, есть несколько примеров уступок, которые могут быть болезненными для Украины. В частности, это ослабление или снятие санкций с России. В первую очередь это будет своеобразной морально-психологическим предательством для Украины.

Но самыми болезненными могут быть какие-то территориальные компромиссы. В то же время следует признать, что территориальные вопросы Украины ни на что для Соединенных Штатов не влияют, поэтому им нет особого смысла склонять нас к этому.

Если, например, предположить уступки по признанию украинских территорий российскими на юридическом уровне, то украинское общество считает их неприемлемыми и точно не примет. Об этом не стоит даже говорить.

Другая форма территориальных уступок, которую могут предполагать на Западе – это вынесение за скобки, то есть непризнание юридического статуса, но одновременно сохранение факта пребывания российских войск на определенной территории Украины на дальновидную перспективу – 10 – 20 лет. Такую модель предлагали по Крыму в начале полномасштабной войны России против Украины.

В этом случае с фактической точки зрения – территория контролируется не нами, но с юридической точки зрения – мы сохраняем свою территориальную целостность и суверенитет. Так происходит с Крымом уже 8 лет, то есть вопрос может быть в том, чтобы распространить его на другие территории.

Еще один тип компромиссов, которые можно представить, – дипломатический, в частности, касающийся возможности интеграции в НАТО. Вигиринский предположил, что, учитывая, что Украина хочет получить от стран-партнеров определенные гарантии безопасности, то если мы получим их в противоположность тому, что откажемся от вступления в НАТО, это не будет критическим для существования Украины.

Политолог подчеркнул, что все это лишь предположения, вероятные модели, которые можно представить себе в контексте предложенных компромиссов. Но окончательное решение будет принимать военно-политическое руководство Украины.

"Какие из этих положений на столе переговоров – это вопрос открытый, и вообще, существует ли этот стол переговоров вместе с предложениями одной и другой стороны существует даже во внеофициальной коммуникации. Хотя официальная позиция – мы переговоры не ведем, но я допускаю, что обмен мнениями или обмен мнениями посредников может быть", – заметил политолог.

Он добавил, что публичные высказывания Байдена о возможности переговоров или готовности Украины к каким-то уступкам говорят о том, что, наверное, одна из опций или один из сценариев, рассматриваемый США как возможный и допустимый, несколько отличается от того варианта, который является абсолютным и единственным для украинской стороны.

Андрей Вигиринский о позиции США по поводу переговоров с Россией и уступок Украины: смотрите видео

Почему Россия так хочет переговоров

Поскольку Россия не готовилась к затяжной войне, сейчас ее ресурсы близки к пределу, а Кремль – истощен. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что именно поэтому россияне едва не умоляют о переговорах, ведь это способ получить перерыв, чтобы восстановить силы.

Впрочем, Украина продолжает считать переговоры с террористами абсурдными, по крайней мере, пока они не покинут все наши территории. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что сейчас говорить с россиянами – это будто бы вести переговоры о мирном сосуществовании с сумасшедшими людьми, которые захватили одну из комнат в вашем доме и убили часть вашей семьи.