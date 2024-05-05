Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политолог, директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. О главной задаче Украины на Глобальном саммите мира в Швейцарии, почему заговорили о переговорах в 2025 году и как происходит переговорный процесс – читайте в материале.

Интересно Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

О переговорах в 2025 году

Заместитель главы Главного управления разведки генерал Вадим Скибицкий допустил, что вторая половина 2025 года может стать началом "содержательных переговоров". К этому моменту Россия почувствует "встречные ветры" в виде нехватки материалов и инженеров для военного производства.

Заявление ГУР о том, что переговоры состоятся – это совершенно очевидно. Любая война всегда завершается переговорами. Причем не всегда мирным договором, например, как было в Японии,

– сказал политолог.

В разведке предполагают такой вариант, поскольку закончить войну в этом году, тем более до выборов в США, – это на грани оптимистического и нереального сценария. Сейчас нужно только начать переговорный процесс, возможно, на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Какая задача Украины на саммите

По словам политолога, самое важное – консолидировать наших партнеров вокруг украинской формулы мира, а также утвердить "дорожную карту" и общий ультиматум против России. Это станет первым чрезвычайно действенным шагом к будущему миру. Такой процесс может произойти еще до выборов в США или до конца 2024 года.

После начнется реальный трек переговоров, который может занять не одну встречу и не один месяц. Это уже будет позиция не с точки зрения России, чтобы мы шли на какие-то уступки. А когда Россия будет общаться со всем миром и противостоять ему,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Если же Кремль снова захочет уйти в "несознанку", продолжать террористические и дестабилизирующие действия, тогда мир может настолько ответить путинскому режиму, что ему такое точно не понравится.

Глобальный саммит мира в Швейцарии