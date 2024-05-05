Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политолог, директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. О главной задаче Украины на Глобальном саммите мира в Швейцарии, почему заговорили о переговорах в 2025 году и как происходит переговорный процесс – читайте в материале.
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О переговорах в 2025 году
Заместитель главы Главного управления разведки генерал Вадим Скибицкий допустил, что вторая половина 2025 года может стать началом "содержательных переговоров". К этому моменту Россия почувствует "встречные ветры" в виде нехватки материалов и инженеров для военного производства.
Заявление ГУР о том, что переговоры состоятся – это совершенно очевидно. Любая война всегда завершается переговорами. Причем не всегда мирным договором, например, как было в Японии,
– сказал политолог.
В разведке предполагают такой вариант, поскольку закончить войну в этом году, тем более до выборов в США, – это на грани оптимистического и нереального сценария. Сейчас нужно только начать переговорный процесс, возможно, на Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Какая задача Украины на саммите
По словам политолога, самое важное – консолидировать наших партнеров вокруг украинской формулы мира, а также утвердить "дорожную карту" и общий ультиматум против России. Это станет первым чрезвычайно действенным шагом к будущему миру. Такой процесс может произойти еще до выборов в США или до конца 2024 года.
После начнется реальный трек переговоров, который может занять не одну встречу и не один месяц. Это уже будет позиция не с точки зрения России, чтобы мы шли на какие-то уступки. А когда Россия будет общаться со всем миром и противостоять ему,
– подчеркнул Алексей Буряченко.
Если же Кремль снова захочет уйти в "несознанку", продолжать террористические и дестабилизирующие действия, тогда мир может настолько ответить путинскому режиму, что ему такое точно не понравится.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
- 15 – 16 июня в Швейцарии недалеко от города Люцерн состоится Глобальный саммит мира. Его цель – запустить мирный процесс.
- На мероприятие пригласили более 160 государств мира. В Берне считают, что Россия также должна участвовать. Страну-агрессора туда не позвали.
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уже после первого саммита может быть общение с Россией.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что мероприятие станет платформой для диалога о путях для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.