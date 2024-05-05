Такою думкою в етері 24 Каналу поділився політолог, директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Про головне завдання України на Глобальному саміті миру у Швейцарії, чому заговорили про перемовини у 2025 році та як відбувається перемовний процес – читайте у матеріалі.
Цікаво Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори
Про перемовини у 2025 році
Заступник очільника Головного управління розвідки генерал Вадим Скібіцький допустив, що друга половина 2025 року може стати початком "змістовних переговорів". До цього моменту Росія відчує "зустрічні вітри" у вигляді браку матеріалів та інженерів для військового виробництва.
Заява ГУР про те, що переговори відбудуться – це абсолютно очевидно. Будь-яка війна завжди завершується перемовинами. При чому не завжди мирним договором, приміром, як було в Японії,
– сказав політолог.
У розвідці припускають такий варіант, оскільки закінчити війну цьогоріч, тим паче до виборів у США, – це на межі оптимістичного та нереального сценарію. Нині потрібно лише почати перемовний процес, можливо, на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
Яке завдання України на саміті
За словами політолога, найважливіше – консолідувати наших партнерів навколо української формули миру, а також затвердити "дорожню карту" та спільний ультиматум проти Росії. Це стане першим надзвичайно дієвим кроком до майбутнього миру. Такий процес може відбутися ще до виборів у США або до кінця 2024 року.
Опісля почнеться реальний трек перемовин, який може зайняти не одну зустріч та не один місяць. Це вже буде позиція не з погляду Росії, щоб ми йшли на якісь поступки. А коли Росія спілкуватиметься з усім світом та протистоятиме йому,
– наголосив Олексій Буряченко.
Якщо ж Кремль знову захоче піти у несвідомість, продовжуватиме терористичні та дестабілізаційні дії, тоді світ може настільки відповісти путінському режиму, що йому таке точно не сподобається.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
- 15 – 16 червня у Швейцарії неподалік міста Люцерн відбудеться Глобальний саміт миру. Його мета – запустити мирний процес.
- На захід запросили понад 160 держав світу. У Берні вважають, що Росія також повинна брати участь. Країну-агресорку туди не покликали.
- У Міністерстві закордонних справ України заявивили, що уже після першого саміту може бути спілкування з Росією.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що захід стане платформою для діалогу щодо шляхів для досягнення справедливого й тривалого миру згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.