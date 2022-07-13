Переговоры с россией невозможны, – Бербок заявила, что путин жертвует своей страной ради амбиций

Анналена Бербок считает, что переговоры с кремлем о мире в Украине невозможны. Также глава МИД Германии отреагировал на призывы к фактической капитуляции Киева.

Бербок хотела бы поговорить с лавровым, но сомневается в его полномочиях

Сейчас нет никаких возможностей для того, чтобы вести переговоры с россией. Об этом министр иностранных дел Германии заявила в интервью.

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О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов договориться даже с Красным Крестом о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских,

– подчеркнула Бербок.

Она добавила, что не общалась с российским коллегой сергеем лавровым с начала полномасштабной войны. Бербок хотела бы сказать: "Ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире". Но она сомневается, что у того вообще есть полномочия для решения таких вопросов.

К тому же, когда в начале июля Бербок выступала на встрече министров иностранных дел G20, лавров ее не слушал. Он покинул зал сразу после своего выступления.

Понятно, – Бербок о призыве к "капитуляции" Украины

Ранее несколько немецких деятелей опубликовали письмо, в котором призвали мир перестать поставлять оружие в Украину. Они требовали, чтобы Берлин "склонил" Киев к "миру" с кремлем, то есть к капитуляции. Бербок отметила, что на месте украинцев восприняла бы это письмо как "наивное, высокомерное и сбивающее с толку".

На вопрос о том, нужно ли Киеву идти на уступки перед москвой, министр ответила, что не имеет права решать такой вопрос.

Какое право имеет министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?

– подчеркнула политик.

Отметим, немецкий министр считает, что начав эту войну, российский президент владимир путин "жертвует собственной страной". Ведь для него важнее всего сохранить режим и остаться у власти.

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