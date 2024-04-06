Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что не стоит верить таким заявлениям Путина. Ни о каких нормальных переговорах здесь речь не идет.

Смотрите также Новое наступление России на Харьков: насколько это реально и поможет ли Путину мобилизация

Зачем Путин делает такие заявления

Как отметил Фейгин, здесь все очень просто. Путин хочет полностью выйти из дипломатической изоляции, в которой он оказался за более чем 2 года полномасштабной войны. Когда начинаешь говорить о переговорах, то уже появляются варианты взаимодействия с другими странами.

Когда говоришь о переговорах, то надо же говорить кому-то. Вот и появляются инициативы, как от президента Бразилии, по приглашению Путина на саммит G20. Офлайн. На это предложение отзываются. Переговоров еще нет, ничего не произошло, а политические дивиденды уже возникают для России,

– сказал Фейгин.

Таким образом Кремль пытается уменьшить давление на страну-агрессора, а также – ослабить санкции. Этот процесс однозначно идет на пользу России.

Если вы собираетесь к переговорам, то о какой реквизиции активов Москвы за рубежом может идти речь? Вы же уже договариваетесь. Тогда обо всем можете договориться. Этот процесс идет в пользу России. Однозначно против интересов Украины,

– подчеркнул Фейгин.

Ситуация в России: кратко