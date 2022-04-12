Переговоры с Россией проходят крайне тяжело, – Подоляк
Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией проходят крайне тяжело. Они проходят онлайн в рабочих подгруппах.
Советник руководителя Офиса Президента Подоляк рассказал, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый, сообщает 24 канал. Украинская делегация работает только в проукраинских и прозрачных рамках.
Заметьте Запад говорит с Украиной на равных, мы становимся символом демократии, – Подоляк
Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый,
– подчеркнул Подоляк.
Между тем, российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс. В частности, путём определенных публичных заявлений.
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