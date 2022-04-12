Переговоры с Россией проходят крайне тяжело, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией проходят крайне тяжело. Они проходят онлайн в рабочих подгруппах.

Советник руководителя Офиса Президента Подоляк рассказал, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый, сообщает 24 канал. Украинская делегация работает только в проукраинских и прозрачных рамках.

Заметьте Запад говорит с Украиной на равных, мы становимся символом демократии, – Подоляк

Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый,

– подчеркнул Подоляк.

Между тем, российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс. В частности, путём определенных публичных заявлений.

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