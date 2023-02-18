Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, российский диктатор Владимир Путин будет выжимать из своей страны всё, пока ему дают такую возможность.

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Давить на Украину могут только США и Великобритания

Американский политолог рассказал, что вопросы переговоров сейчас могут обсуждаться только между Украиной, США и Великобританией, и только эти страны могут надавить на Украину, но, по мнению Юнуса, они этого делать не будут, поскольку это сильно повлияет на имидж стран.

Они этого не допустят, потому что не допустили этого в противостоянии с СССР с 1979 по 1989 годы. Параллели здесь вполне уместны, сценарий тот же, системный подход тот же и это те же англосаксы и ничего не изменилось, и противник у них тот же Кремль,

– сказал Рамис Юнус.

Американский политолог сравнил войну СССР в Афганистане с войной России против Украины и отметил, что это аналогичные ситуации, но тогда плацдармом был Афганистан, а сегодня Украина.

"Извините, жестко, но я это говорю. Вам другого шанса никто не оставил, но ваша география лучше, чем география Афганистана. Вы – центр Европы, вы – самая большая территория Европы географически и потому вся Европа сегодня объединилась", – сказал Юнус.

Европа объединилась в поддержке Украины

При этом он отметил, что некоторые страны Европы объединились искренне, такие как Польша, Эстония, Литва, Румыния, Латвия, другие неохотно, такие как Италия, Франция и Германия. Но при этом все объединились и помогают Украине, а риторика старой Европы также изменилась в сторону Украины.

"Диктовать тему переговоров сегодня может только Зеленский и генерал Валерий Залужный и больше никто", – сказал Рамис Юнус.

Лоббисты Путина работают в Европе

Рамис Юнус рассказал, что Владимир Путин будет и дальше использовать все имеющиеся у него ресурсы, чтобы добиться какого-то результата в войне с Украиной, но он будет это делать до тех пор, пока ему разрешат это делать сами россияне и местная политическая "элита".

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Также, по мнению политолога, Путин будет использовать своих лоббистов, в том числе и на Мюнхенской конференции безопасности, после которой Рамис Юнус ожидает ряд пророссийских нарративов в европейских СМИ.

Эксглава аппарата правительства Азербайджана отметил, что главными союзниками Украины являются США и Великобритания, а затем уже ЕС. Он убежден, что в случае если ЕС не будет оказывать достаточной поддержки Украине, главные союзники Украины убедят ЕС все же поддерживать Украину.

ЕС стал зависеть от Украины

"Не случайно ваш президент Владимир Зеленский ведет себя достаточно правильно и уверенно в своей риторике выступая на западную аудиторию – в Конгрессе и парламенте США или же выступая в Брюсселе", – сказал Рамис Юнус.

Он отметил, что речи Зеленского – атакующие, и это не речи с просьбами или с "протянутой рукой". Политолог убежден, что Украина сейчас в другой ситуации, чем в прошлом, потому что Европа зависит так же от Украины, как и Украина от нее.

Вы в связке, и как альпинисты идете на гору. Сорветесь вы – сорвутся и они все вместе. Они это прекрасно понимают, а потому в этом вопросе пойдут с вами до конца,

– сказал политолог.

Рамис Юнус также отметил, что у Украины есть сильная поддержка США, в том числе от представителей Республиканской партии. Это означает, что США в любом случае будет с Украиной, а на заявления популистов и левых не следует обращать внимания.

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