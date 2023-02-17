Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его словам, элиты понимают, что Путин безжалостен и если он примет кого-то за нелояльного, то уничтожит его.

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Элиты не понимают, что будет дальше

Аббас Галлямов рассказал, что у так называемых элит нет "света в конце тоннеля", потому что никому из них не предложили альтернативы.

Надо понимать, что у них нет "света в конце тоннеля". На противоположном конце, в ЕС и США, им никто не предложил стратегии выхода, мол, повалите Путина и у вас все будет нормально, мы вам предлагаем в обмен на это сохранение активов, постоянное местожительство, гражданство и так далее,

– сказал Галлямов.

По словам политолога, они смотрят, что с одной стороны Путин с Евгением Пригожиными и кувалдой, а с другой – санкции, арест счетов и конфискация имущества.

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В таких условиях они находятся наедине со своей кучей денег и не понимают, что делать дальше.

ФСБ – самая коррумпированная структура России

Аббас Галлямов рассказал, что каждый представитель "элиты" имеет контакты в ФСБ, поэтому они могли бы попытаться договориться и свергнуть Путина. Но при этом Галлямов отметил, что это должны быть "топы".

В целом правоохранители – это самые коррумпированные структуры в стране. Откуда они берут деньги? От бизнеса. поэтому там нет водонепроницаемого барьера между ФСБ и бизнесом. Если бы российские элиты решились бы, то они могли бы попробовать, но они боятся даже попробовать,

– сказал Галлямов.

Оппозиционер отметил, что элиты боятся, что, разговаривая с "чекистом", они не знают, согласится ли он на сотрудничество, пойдет ли доносить Путину.

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