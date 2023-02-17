Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, еліти розуміють, що Путін безжальний, і якщо він сприйме когось за нелояльного, то знищить його.

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Еліти не розуміють, що буде далі

Аббас Галлямов розповів, що у так званих еліт немає "світла в кінці тунелю", бо ніхто їх не запропонував альтернативи.

Треба розуміти, що у них немає "світла в кінці тунелю". На протилежному кінці, в ЄС та США, їм ніхто не запропонував стратегії виходу, мовляв, поваліть Путіна й у вас все буде нормально, ми вам пропонуємо в обмін на це збереження активів, постійне місце проживання, громадянство тощо,

– сказав Галлямов.

Натомість, за словами політолога, вони дивляться, що з однієї сторони Путін з Євгєнієм Прігожиними та кувалдою, а з іншої – санкції, арешт рахунків та конфіскація майна.

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В таких умовах вони перебувають наодинці зі своєю купою грошей та не розуміють що робити далі.

ФСБ – найкорумпованіша структура Росії

Аббас Галлямов розповів, що кожен представник "еліти" має контакти у ФСБ, а тому вони могли б спробувати домовитись та повалити Путіна. Але при цьому Галлямов зазначив, що це мають бути "топи".

В цілому правоохоронці – це найкорумпованіші структури в країні. Звідки вони гроші беруть? Від бізнесу, тому там немає водонепроникного бар'єра між ФСБ та бізнесом. Якби російські еліти наважились би, то вони могли б спробувати, але вони бояться навіть спробувати,

– сказав Галлямов.

Опозиціонер відзначив, що еліти бояться, що розмовляючи з "чекістом" вони не знають, чи погодиться він на співпрацю, чи піде доносити Путіну.

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