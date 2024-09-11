Нужны посредники: насколько реальны сейчас переговоры между Украиной и Россией

Россия вряд ли захочет отправить своих делегатов на второй Саммит мира. Но возможны и другие форматы, хотя вокруг переговоров есть слишком много нюансов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что никто из представителей режима Путина не захочет быть козлом отпущения на Саммите мира.

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Возможны ли переговоры в ближайшие месяцы

Как отметил Джигун, возможны и другие форматы, в рамках которых реально провести переговоры. Это могут быть узкие встречи украинской и российской делегаций с небольшим кругом стран-посредников. Там должны быть и союзники нашего государства – США, Германия, Франция; и союзники России – Китай, Бразилия и т.п.

Есть и другой вариант, который можно считать более реалистичным. В свое время Украина и Россия отдельно договаривались с Турцией о зерновой сделке. Посредником также была ООН. Однако в этом случае, вероятно, не получится обойтись без прямых встреч Украины и России на уровне глав МИД, минобороны и т.п.

Самый большой здесь вызов – политическая воля. Россия ее не проявляет. Я не вижу, что сейчас Россия действительно хочет идти на переговоры. Есть другой нюанс – выборы в Соединенных Штатах. Россия ждет, кто победит. Украина тоже. Также мы пробуем воспользоваться "окном" возможностей, пока Байден на посту, чтобы он дал разрешение на удары дальнобойным оружием и передал соответствующее оружие,

– отметил Джигун.

Учитывая все, вряд ли какие-либо переговоры возможны до января 2025 года, когда пройдет инаугурация нового президента США.