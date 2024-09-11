Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що ніхто з представників режиму Путіна не захоче бути цапом-відбувайлом на Саміті миру.

Дивіться також Різні війни за одним сценарієм: як Росія створила собі образ "миротворця" і чому в це повірили

Чи можливі перемовини в найближчі місяці

Як наголосив Джигун, можливі й інші формати, в межах яких реально провести переговори. Це можуть бути вузькі зустрічі української та російської делегацій з невеликим колом країн-посередників. Там повинні бути і союзники нашої держави – США, Німеччина, Франція; і союзники Росії – Китай, Бразилія тощо.

Є й інший варіант, який можна вважати реалістичнішим. Свого часу Україна та Росія окремо домовлялися з Туреччиною щодо зернової угоди. Посередником також була ООН. Однак у цьому випадку, ймовірно, не вийде обійтися без прямих зустрічей України та Росії на рівні глав МЗС, міноборони тощо.

Найбільший тут виклик – політична воля. Росія її не проявляє. Я не бачу, що зараз Росія дійсно хотіла йти на перемовини. Є інший нюанс – вибори у Сполучених Штатах. Росія чекає, хто переможе. Україна теж. Також ми пробуємо скористатися "вікном" можливостей, поки Байден на посаді, аби він надав дозвіл на удари далекобійною зброєю та передав відповідну зброю,

– зауважив Джигун.

Враховуючи все, навряд чи будь-які перемовини можливі до січня 2025 року, коли пройде інавгурація нового президента США.