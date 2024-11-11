Время работает против Путина: Трамп может "выкрутить руки" России

Дональд Трамп имеет рычаги влияния на диктатора Владимира Путина и в целом на Россию. Там опасаются его будущих решений.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, что Трамп – жесткий и циничный бизнесмен, который видит, в каком состоянии находится Россия. Он спокойно может "выкрутить руки" Путину.

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Как Трамп может надавить на Путина

Как отметил Загородний, Трамп неоднократно говорил, что его цель – остановить войну в Украине. Есть вопросы относительно того, как именно он хочет это сделать. Но он будет давить как на Украину, так и на Россию. После победы Трампа на выборах время работает против Путина.

Если Путин не будет соглашаться на предложения, то ему начнут "выкручивать руки". Российский диктатор неоднократно выдвигал собственные неадекватные требования, согласно которым он хочет полностью и Запорожскую, и Херсонскую, и Донецкую, и Луганскую области.

Любой отход Путина от тех требований приведет к тому, что Россия будет скатываться во внутренний кризис. Вот теоретически представим линию разграничения. Она по Курской области тоже будет проходить? Это будет внутриполитическая катастрофа для Путина, которая наложится на экономическую,

– сказал Загородний.

В России также опасаются, что действия Трампа спровоцируют падение цен на нефть. А это существенно ударит по российскому бюджету, откуда все больше средств идет на войну.