Зеленский ответил об изменении риторики относительно переговоров с Россией

Владимир Зеленский высказался относительно изменения риторики в вопросе переговоров с Россией. Украинский лидер подчеркнул, что наше государство должно со своей стороны демонстрировать, что его желание к переговорам настоящее.

Об этом президент Украины заявил в интервью американскому изданию The New Yorker. В то же время Зеленский подчеркнул, что любые переговоры должны происходить не в ультимативном формате, а в рамках диалога.

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Что сказал президент о переговорах с Россией

Журналисты напомнили, что в 2022 – 2023 годах позиция Владимира Зеленского относительно переговоров с врагом была более категорична, тогда как сейчас, кажется, появилось окно для этой возможности. На это президент отметил, что еще на саммите G-20 в Индонезии, в своем видеовыступлении он представил украинскую Формулу мира.

С тех пор я достаточно последовательно заявляю, что россияне блокировали все наши инициативы с самого начала и продолжают это делать. И я сказал, что любой переговорный процесс будет неудачным, если он будет с Путиным или с его окружением, которые являются его марионетками,

– объяснил украинский лидер.

Зеленский отметил, что партнеры говорили, что наше государство должно допустить возможность какого-то диалога. На это президент сказал им, что "ваше впечатление, что Путин хочет закончить войну, ошибочное, и это потенциально фатальная ошибка, которую вы делаете".

В то же время, как добавил Владимир Зеленский, Украина должна со своей стороны демонстрировать, что ее желание к переговорам настоящее, однако в этом вопросе надо быть конструктивными.

"Для этого сначала проведем первый саммит, где мы все соберемся. Мы напишем план и передадим его россиянам. Они могли бы сказать: "Мы готовы говорить", а потом у нас бы был второй саммит, на котором они бы сказали: "Эта ваша формула, мы с ней согласны". Или, как альтернатива, "Мы не согласны. Мы считаем, что должно быть так и так". Это называется диалогом", – сказал глава государства.

Однако Зеленский подытожил, что для того, чтобы это произошло, нужно подготовить план без россиян. Ведь, по словам президента, к сожалению, в Москве, кажется, думают, что они имеют какую-то красную карточку, как в футболе, и что они могут задержать и заблокировать весь процесс. Но, как отметил глава государства, наш план – его готовят.