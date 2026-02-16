Украинская делегация направляется в Женеву: Буданов сделал заявление о переговорах с Россией
- Украинская делегация отправилась в Женеву на очередной раунд мирных переговоров с Россией.
- Кирилл Буданов отметил, что основным приоритетом является защита национальных интересов Украины.
Даже в дороге в Женеву украинская делегация готовится к очередным переговорам с россиянами, которые вот-вот состоятся. Руководитель Офиса Президента поделился мыслями о подходах к запланированной встрече.
Об этом Кирилл Буданов написал в своем телеграме. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что сказал Буданов перед отъездом в Женеву на переговоры с россиянами?
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в час ночи 16 февраля сообщил в социальных сетях, что украинская делегация отправляется в Женеву в Швейцарию. Там должен состояться следующий раунд мирных переговоров с российскими представителями.
По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены,
– написал он.
Пост Буданова короткий, но подчеркивает серьезность подготовки к дипломатическому процессу. Здесь важен отдельный акцент на ключевом приоритете украинской стороны – это защита национальных интересов Украины.
Кирилл Буданов и другие украинские делегаты отправляются в Женеву / Фото руководителя Офиса Президента
Что следует знать о контексте переговорной ситуации на сегодня?
Украина подходит к Женевским переговорам максимально подготовленной и с четким фокусом. К сожалению, чего ожидать от российской делегации – неведомо, ведь ее на этот раз будет возглавлять печально известный Владимир Мединский.
В то же время политолог Андрей Городницкий говорил 24 Каналу, что Россия не пойдет на уступки, пока не станет достаточно ослабленной. В частности военными потерями, экономическими и международным давлением.