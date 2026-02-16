Украинская делегация направляется в Женеву: Буданов сделал заявление о переговорах с Россией

Даже в дороге в Женеву украинская делегация готовится к очередным переговорам с россиянами, которые вот-вот состоятся. Руководитель Офиса Президента поделился мыслями о подходах к запланированной встрече.

Об этом Кирилл Буданов написал в своем телеграме. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что сказал Буданов перед отъездом в Женеву на переговоры с россиянами?

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в час ночи 16 февраля сообщил в социальных сетях, что украинская делегация отправляется в Женеву в Швейцарию. Там должен состояться следующий раунд мирных переговоров с российскими представителями.

По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены,

– написал он.

Пост Буданова короткий, но подчеркивает серьезность подготовки к дипломатическому процессу. Здесь важен отдельный акцент на ключевом приоритете украинской стороны – это защита национальных интересов Украины.



Кирилл Буданов и другие украинские делегаты отправляются в Женеву / Фото руководителя Офиса Президента

Что следует знать о контексте переговорной ситуации на сегодня?