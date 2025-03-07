У Путина нет шансов: что Трамп уже сделал, чтобы заставить Россию к переговорам

В США заявляют, что Россия якобы открыта к переговорам, но действия страны-агрессора свидетельствуют совсем о другом. Несмотря на это, американцы продолжают убеждать, что надо как можно быстрее договариваться о мире, а их попытки давления на Кремль срабатывают.

Из-за экономической политики Дональда Трампа, которая заключается в усилении санкций, цены на нефть начали падать. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, заметив, что российские танкеры стоят заполнены и их никто не разгружает.

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Как Трамп уже надавил на Путина

Потребление российской нефти сокращает Турция. Она переориентируется на Ближний Восток. Американцы предупредили Индию и Китай также не пользоваться российским сырьем. Уже начался процесс искусственного экономического кризиса в мире, который точно приведет к падению нефти в мире.

Судя по всему Трамп решил делать перезапуск американской экономики из-за мирового кризиса. Тарифные войны – это уже искусственный кризис, который сейчас разворачивает президент США.

Этот процесс запущен, а его побочным эффектом станет то, что у россиян не будет денег. Они уже уменьшаются, нефть падает и больше не стоит 60 долларов, как было определено,

– сказал Тарас Загородний.

Более того, Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим станциям, только из двух портов враг мог потерять 20% своего экспорта. Параллельно идет процесс либерализации добычи в США, заметный обвал цен на нефть.

При Трампе у Путина нет шансов, потому что у них разногласия по нефти. Но глава Кремля продолжает настаивать на своих условиях. Поэтому американцы разрываются между двумя процессами – перезапуском своей экономики и спасением России. Время работает против Кремля,

– подчеркнул политолог.

США так и не сняли санкции с России, ведь имеют свои производства, хотят реализовывать собственные планы в Европе, Индии. Поэтому шанса для взаимопонимания с россиянами нет. Трамп не планирует выполнять все прихоти россиян.

Заметим, президент США опубликовал сообщение, в котором пригрозил России широкомасштабными санкциями, если она не согласится прекратить огонь и заключить соглашение. Трамп отметил, что Киев и Москва должны немедленно сесть за стол переговоров.