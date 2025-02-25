В России заявили, что готовы вести переговоры с Украиной и Европой. Но добавили, что боевые действия прекратятся только по результатам, которые устроят страну-агрессора.

Коммуникация между США и Россией началась еще перед официальной встречей в Саудовской Аравии. Как рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, премьер Венгрии Виктор Орбан мог передавать информацию Дональду Трампу еще до его инаугурации.

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Действительно ли Россия готова к переговорам

Скорее всего, переговоры между командами Трампа и Путина продолжаются уже более, чем полгода. Они стали более интенсивными после того, как решился вопрос о Ближнем Востоке.

Говорить россияне могут что угодно. Пусть Лавров (глава ВМУ России – 24 Канал) поставит на стол глобус и ведет с ним переговоры. Потому что только так они возможны,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому сейчас Россия, вероятно, проводит информационную кампанию, но не более. Во время этого оккупанты озвучивают свои "хотелки" по Украине, Ближнем Востоке, Соединенных Штатах. Но вряд ли такие заявления приведут к реальным действиям.

Это проблемы политического руководства России и США. Они вскоре могут понять, что у них ничего не получается, начнут между собой ссориться, будут лететь искры, что мало не будет даже тем, кто стоял рядом,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Поэтому сейчас лучше отойти в сторону и не участвовать в том, что будет происходить между Москвой и Вашингтоном. Ничего хорошего из этого не получится.