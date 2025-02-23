Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на WSJ. Администрация президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство в Азии после намерений провести мирные переговоры с Россией без участия Европы.

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Заботы союзников США в Азии

Чиновники стран, полагающихся на США в обороне, выражают опасения, что это может сигнализировать о смене приоритетов Вашингтона в ущерб их интересам безопасности.

Если Вашингтон готов заключить сделку с Путиным за счет Европы, то Азия может лишь поинтересоваться, сделает ли он то же самое с Си за счет Азии,

– отмечает научный сотрудник Института Брукингса Линн Куок.

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, Трамп согласился на прямые переговоры с Москвой, не привлекая Киев или европейских партнеров. Это решение вызвало опасения в Азии, где США традиционно поддерживают своих союзников в противостоянии с Китаем и Северной Кореей.

В частном порядке есть разговоры, которые действительно демонстрируют беспокойство,

– подчеркивает исполнительный директор консалтинговой компании Amador Research Services Хулио Амадора.

Некоторые представители Юго-Восточной Азии, в частности Филиппин и Японии, волнуются, что изменение политики США может привести к тому, что они будут "отброшены на второй план" в дипломатии, связанной с КНДР. Это еще больше усиливает страхи относительно возможных уступок Китаю и Северной Корее в случае будущих соглашений Трампа.