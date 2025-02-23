Про це розповідає 24 Канал з посиланням на WSJ. Адміністрація президента США Дональда Трампа викликає занепокоєння у Азії після намірів провести мирні переговори з Росією без участі Європи.

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Турботи союзників США в Азії

Чиновники країн, що покладаються на США в обороні, висловлюють побоювання, що це може сигналізувати про зміну пріоритетів Вашингтона на шкоду їхнім безпековим інтересам.

Якщо Вашингтон готовий укласти угоду з Путіним за рахунок Європи, то Азія може лише поцікавитися, чи зробить він те ж саме з Сі за рахунок Азії,

– зазначає науковий співробітник Інституту Брукінгса Лінн Куок.

Під час телефонної розмови з Владіміром Путіним, Трамп погодився на прямі переговори з Москвою, не залучивши Київ або європейських партнерів. Це рішення викликало побоювання в Азії, де США традиційно підтримують своїх союзників у протистоянні з Китаєм і Північною Кореєю.

У приватному порядку є розмови, які дійсно демонструють занепокоєння,

– підкреслює виконавчий директор консалтингової компанії Amador Research Services Хуліо Амадора.

Деякі представники Південно-Східної Азії, зокрема Філіппін і Японії, хвилюються, що зміна політики США може призвести до того, що вони будуть "відкинуті на другий план" у дипломатії, пов'язаній з КНДР. Це ще більше підсилює страхи щодо можливих поступок Китаю та Північній Кореї в разі майбутніх угод Трампа.