Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Заява Дональда Трампа, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України, викликала сумніви серед аналітиків та офіційних джерел.

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Трамп і Пентагон не сходяться в цифрах

Президент США не надав конкретних джерел для підтвердження цієї цифри, що значно перевищує офіційні дані, надані Пентагоном та незалежними організаціями.

Згідно з інформацією міжвідомчої наглядової групи, США виділили Україні близько 183 мільярдів доларів з початку війни. З них 65,9 мільярда доларів було витрачено на військову допомогу, а ще 3,9 мільярда доларів залишаються невитраченими.

Частина цих коштів була спрямована на розвиток оборонної промисловості США, зокрема через заміну старої зброї, наданої Україні, на нову.

У свою чергу, президент Трамп повторив свою заяву про витрачені 350 мільярдів доларів, зазначивши, що Володимир Зеленський переконав США витратити ці кошти на війну, яка, на думку Трампа, "ніколи не мала починатися".

Однак ця цифра значно відрізняється від офіційних звітів урядів та аналітичних центрів, які займаються відстеженням міжнародної допомоги.

Згідно з даними аналітиків, загальна сума допомоги США Україні становить близько 203 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів доларів були надані у вигляді військової допомоги, а решта – в рамках гуманітарних і фінансових ініціатив.

Водночас Європейський Союз та інші європейські країни виділили значні суми для підтримки України, зокрема близько 140 мільярдів доларів.

Також варто зазначити, що частина допомоги, наданої Україні, залишається в економіці США, зокрема через закупівлю нової зброї для американських збройних сил, що робить прямі фінансові виплати Україні менш значними, ніж це можна було б припустити на основі загальних сум.

