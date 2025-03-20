Россия и США в ближайшее время проведут переговоры: у Путина назвали дату

Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут состояться уже в начале следующей недели. О составе российской делегации Кремль сообщит своевременно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

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Когда могут состояться переговоры между Россией и США

Очередные переговоры между делегациями России и США в Саудовской Аравии, возможно, состоятся в начале следующей недели.

Это может быть не самое воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о ближайших днях,

– отметил Песков.

Он также добавил, что Кремль своевременно сообщит о том, кто именно будет представлять Россию во время переговоров, однако пока он не может раскрыть участников делегации.

Кроме того, Песков отметил, что во время переговоров делегации будут обсуждать вопрос полномасштабной войны в Украине.

Добавим, что впоследствии помощник президента России Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ, сообщил, что переговоры между Россией и США состоятся в Эр-Рияде 24 марта. Он также рассказал, что российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американская команда, по словам Ушакова, тоже уже сформирована

"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", – подчеркнул Ушаков.