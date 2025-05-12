Ермак предупредил о ловушке Кремля: почему переговоры без перемирия опасны

Переговоры с Россией возможны только после прекращения огня. Андрей Ермак подчеркнул, что Украина и ее партнеры имеют единую позицию: никаких уступок агрессору без гарантий безопасности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью РБК-Украина. Украина не готова к переговорам с Россией без прекращения огня.

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Ермак назвал главное условие для переговоров

Такой подход Киев разделяет с международными партнерами, ведь Москва только пытается воспользоваться диалогом, чтобы манипулировать процессом.

У нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire – потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики,

– подчеркнул Ермак.

По его словам, Украина уже имеет горький опыт подобных форматов, и хорошо знает, к чему они могут привести. Кроме того, Россия может использовать переговоры как инструмент для снятия санкций и затягивания времени.

Россия попытается использовать переговорный процесс как ширму, чтобы выйти из-под санкций. Вопрос в том, готовы ли Европа и США терпеть это? Безусловно, нет,

– подчеркнул глава ОП.

Также Ермак добавил, что формат переговоров без прекращения боевых действий имеет потенциальные угрозы для региональной безопасности – не только Украины, но и всего Запада.