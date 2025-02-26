Такое мнение 24 Каналу высказал экс-посол США при НАТО, бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, отметив, что на самом деле в России есть достаточно проблем. Поэтому давление на Кремль останавливаться не должно.

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Действительно ли Россия имеет "все карты"

Экс-посол США при НАТО отметил, что Кремль полагается на войска и артиллерию из Северной Кореи, на беспилотники из Ирана. Россия не может набрать достаточного ей количества людей для войны против Украины и не может производить достаточно техники.

Более того, российская экономика очень быстро приходит в упадок из-за инфляции, высокие процентные ставки, дефицит рабочей силы и отсутствие доступа к определенным компонентам.

Поэтому я не думаю, что они держат "все карты". Я думаю, что они также в очень сложной ситуации, и мы должны давить на них,

– подчеркнул он.

По мнению Волкера, слова Трампа – это попытка давить на Украину, чтобы она не просила "слишком много", а хотела просто завершения войны. Он добавил, что это не тот путь, который должна пройти наша Украина, но, очевидно, именно это имел в виду президент США.

Кстати, Трамп выразил убеждение, что россияне знают, что они "не вернутся назад". В то же время он отметил, что США имели хорошие переговоры с Россией и война скоро завершится.