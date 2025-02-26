Таку думку 24 Каналу висловив експосол США при НАТО, колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, зауваживши, що насправді в Росії є достатньо проблем. Через це тиск на Кремль зупинятись не повинен.

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Чи справді Росія має "усі карти"

Експосол США при НАТО зазначив, що Кремль покладається на війська та артилерію з Північної Кореї, на безпілотники з Ірану. Росія не може набрати достатньої їй кількості людей для війни проти України та не може вироблять достатньо техніки.

Ба більше, російська економіка дуже швидко занепадає через інфляцію, високі відсоткові ставки, дефіцит робочої сили та відсутність доступу до певних компонентів.

Тому я не думаю, що вони тримають "всі карти". Я думаю, що вони також у дуже складній ситуації, і ми повинні тиснути на них,

– наголосив він.

На думку Волкера, слова Трампа – це намагання тиснути на Україну, щоб вона не просила "занадто багато", а хотіла просто завершення війни. Він додав, що це не є той шлях, який має пройти наша країна, але, очевидно, саме це мав на увазі президент США.

До речі, Трамп висловив переконання, що росіяни знають, що вони "не повернуться назад". Водночас він зауважив, що США мали гарні переговори з Росією і війна скоро завершиться.