Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление будущего советника Трампа Майка Уолца в эфире телеканала ABC News. К слову, в США также заявили, что готовы пойти на определенные шаги, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

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Диалог между Россией и Украиной в США хотят наладить в ближайшее время

Уолц озвучил позицию Трампа, что соглашение по Украине невозможно без диалога с Россией, а потому он будет работать над этим вопросом в течение следующих месяцев.

Невозможно достигать договоренности без каких-то отношений и диалога с другой стороной и мы абсолютно точно наладим это в последующие месяцы,

– заявил советник будущего президента США.

Напомним, что о дате личной встречи Путина и Трампа пока неизвестно ничего. Однако, ближайшее время может состояться телефонный разговор между ними.

"Мы еще не установили рамки для этого. Мы работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонка в течение следующих дней и недель", – заявил Уолц.

Он также добавил, что договоренность о прекращении огня – "очень позитивный первый шаг" для начала переговоров.