Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву майбутнього радника Трампа Майка Волца в ефірі телеканалу ABC News. До слова, у США також заявили, що готові піти на певні кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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Діалог між Росією та Україною у США хочуть налагодити найближчим часом

Волц озвучив позицію Трампа, що угода щодо України неможлива без діалогу з Росією, а тому він працюватиме над цим питання впродовж наступних місяців.

Неможливо досягати домовленості без якихось відносин та діалогу з іншою стороною і ми абсолютно точно налагодимо це в наступні місяці,

– заявив радник майбутнього президента США.

Нагадаємо, що про дату особистої зустрічі Путіна та Трампа наразі невідомо нічого. Однак, найближчим часом може відбутися телефонна розмова між ними.

"Ми ще не встановили рамки для цього. Ми працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка протягом наступних днів і тижнів", – заявив Волц.

Він також додав, що домовленість про припинення вогню – "дуже позитивний перший крок" для початку перемовин.