Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он предположил, может ли Путин пойти на переговоры из-за паузы в войне.

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Россия хочет взять паузу в войне

По его словам, сразу Путин действительно ищет оперативную паузу, потому что у него завершаются ракеты, там осталось запасов на две большие волны, которые, к сожалению, могут добить украинскую энергетику.

"Но тогда у него нечем будет защищаться от японцев, казахов, финнов или какой-то другой страны, которые могут на него напасть. Это Путин тоже понимает", – сказал Давидюк.

Путину впервые предлагают план выхода из войны

Политолог отметил, что Путину впервые со стороны Запада предложили план выхода из войны. Давидюк считает, что все понимают, что глава Кремля "вгруз" и тянет на дно мировую экономику, а крупных игроков это не устраивает.

"Он (Путин – 24 канал), как большой игрок, выбывает и будет "заморожен" в рамках своей страны. К тому же мир не принимает новых территорий после аннексии Украины", – пояснил эксперт.

Поэтому мир пытается найти точки соприкосновения, чтобы вывести Путина из нашей территории. Понятно, что он хочет за это "бонус" – будет просить что-нибудь или у Украины, или у других стран. Но мир и главное – Украина – пока не готовы на это идти,

– заметил Давидюк.

По его мнению, визит Макрона в Вашингтон тоже поднял вопрос о попытках завершить войну.

"И для нас главное – чтобы это было не заморозка, а именно завершение войны на нашей территории. Уже и ЕС, и НАТО говорит, что мы можем в них вступать. Поэтому для нас ставки растут, а для Путина – падают", – сказал политолог.

Кроме того, как отметил Давидюк, в российской прессе появился сценарий, что они готовы выйти из ЗАЭС, если Украина разрешит транспортировать газ и нефть через свою территорию.

Но в украинцев позиция одна – Россия выходит из Крыма, Донбасса, Луганщины и тогда будем говорить. Кстати, Байден поддерживает именно украинских сценарий, он встретился с Макроном и встречается с принцем Британии, поэтому, думаю, что в своих разговорах он в топ-3 вопросов всегда вкладывает тему Украины,

– предположил Давидюк.

Война может окончиться неожиданно и быстро

По его мнению, война с Путиным может завершиться очень быстро и неожиданно. "Приблизительно так, как и сбежал Янукович из Украины – это был сказочный сценарий. Вот такой же сценарий может быть с Путиным", – считает эксперт

Политолог объяснил, что есть много информации, о которой мы не знаем, в частности, тот же Салливан, Турция, Саудовская Аравия, игра, которую ведет Китай и т.д.

Это все непублично, но один из этих сценариев может "выстрелить в Путина". Поэтому каким будет завершение войны – спрогнозировать нельзя, но оно может быть быстрым и позитивным для Украины.

– подытожил Давидюк.

К слову, 1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов к прямым переговорам с диктатором , если тот выведет войска из Украины и проявит заинтересованность в завершении войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не собирается выводить свои войска из Украины и будет продолжать войну, но цинично добавил, что "Путин открыт к переговорам". Однако рупор Путина добавил, что факт непризнания Вашингтоном оккупированных территорий Украины российскими "усложняет поиск основ для переговоров".