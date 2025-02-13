Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. По его мнению, Трамп имеет дикое желание получить Нобелевскую премию мира. Поэтому он любой ценой хочет договориться по крайней мере о каком-то мире в войне, которую Россия развязала против Украины.

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Что должна сделать Украина

Как считает Блант, Трамп вполне мог бы пригрозить Путину военным поражением. Соединенные Штаты могли бы нажать в этом контексте на российского диктатора, чтобы он пошел на уступки.

Но Трамп не хочет этого делать. Он демонстрирует, что заинтересован исключительно на важных для него проблемах, а не на том, что происходит за тысячи километров от США.

В этом случае Украине нужно рассчитывать на европейские страны. Именно с ними нужно усиливать сотрудничество.

Тут Европа выходит на первый план. Сейчас, думаю, Украина будет иметь больше надежд на Европу, чем на Соединенные Штаты,

– сказал Блант.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным. Затем президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп хвастался, что у него были замечательные переговоры с Украиной и Россией. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал США за уступки Путину еще до начала переговоров.