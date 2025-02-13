Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант. На його думку, Трамп має дике бажання отримати Нобелівську премію миру. Тому він за всяку ціну хоче домовитися принаймні про якийсь мир у війні, яку Росія розв'язала проти України.

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Що має зробити Україна

Як вважає Блант, Трамп цілком міг би пригрозити Путіну військовою поразкою. Сполучені Штати могли б натиснути у цьому контексті на російського диктатора, аби він пішов на поступки.

Але Трамп не хоче цього робити. Він демонструє, що зацікавлений винятково на важливих для нього проблемах, а не на тому, що відбувається за тисячі кілометрів від США.

У цьому випадку Україні потрібно розраховувати на європейські країни. Саме з ними потрібно посилювати співпрацю.

Тут Європа виходить на перший план. Зараз, думаю, Україна матиме більші сподівання на Європу, ніж на Сполучені Штати,

– сказав Блант.

Нагадаємо, 12 лютого відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним. Потім президент США подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Трамп хвалився, що у нього були чудові перемовини з Україною та Росією. До прикладу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував США за поступки Путіну ще до початку переговорів.