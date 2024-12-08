Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что диктатор Путин явно будет сопротивляться и тянуть время перед переговорами. Но Штаты имеют инструменты, как надавить на него.

Смотрите также Будапештский меморандум – урок для Украины: как не повторить ошибок в новых соглашениях по безопасности

Как США могут надавить на Россию

Как отметил Шейтельман, прежде всего речь идет о санкциях. Если действующий президент США Джо Байден осторожно и взвешенно их вводил, то с Дональдом Трампом совсем другая история. Он спокойно может пойти на более жесткие шаги.

К примеру, за производство ракеты "Орешник" отвечает Роскосмос. Против них пока нет санкций. Трамп вполне может ввести их.

Санкции против Роскосмоса – это удар по России. Они потеряют большие деньги и влияние в мире. Есть Росатом. Его вообще не трогали, хоть он и занимается ядерным террором. Есть металлы, в отношении которых не вводили санкции. Если ввести против российского никеля, то в России вообще загибаться некоторые города из-за бедности. Путин боится санкций. Не зря он требует, чтобы их отменили,

– объяснил Шейтельман.

Другой инструмент – военная помощь, которую могла бы получить Украина, если Путин не пойдет на переговоры. Это и ракеты Tomahawk и различное оружие под F-16.

Второй инструмент – оружие. Нам дали F-16. Но США еще имеют огромный арсенал различных ракет, которые могут передать именно под эти самолеты,

– сказал Шейтельман.

Добавим, Трамп неоднократно говорил, что попытается завершить войну в Украине. Он также недавно на вопрос журналистки "Должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи со стороны США" предположил, что такое может произойти.

7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Новоизбранный президент США призвал к прекращению огня и переговоров. Зеленский отметил, что встреча была продуктивной. Украине нужны действенные гарантии мира, которые Россия не сможет нарушить.