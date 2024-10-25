Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня", отметив, что Путин дал четкий посыл о том, что Россия готова к переговорам. Однако недооценивать ресурсный потенциал страны-агрессора для ведения долгой войны не стоит.

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Путин одной фразой дал четкий сигнал

Владимир Зеленский недавно заявил, что сигналом к тому, что Россия готова к переговорам будет прекращение ударов по энергетике и свободное судоходство.

Путин фактически дает ответ Зеленскому и говорит, что Россия готова к переговорам и компромиссным решениям,

– сказал Клочок.

По его словам, сейчас происходит политическая игра. Процесс возвращения оккупированных территорий может растянуться во времени и происходить политико-дипломатическим путем.

Фразой о готовности к компромиссам российский диктатор учитывает и пожелания своих партнеров, в частности Китая. Саммит БРИКС показал, что Кремль не имеет так много союзников, как бы он того хотел.

Это означает, что давление на Путина состоялся и он понимает, что должен действовать в определенных рамках,

– подчеркнул руководитель Центра.

По словам руководителя Центра, для Путина сейчас очень важна пауза в войне. Однако российский диктатор понимает, что пауза не будет означать автоматическое снятие санкций с России. Они лишь усиливаются, в России становится работать все труднее. Россия вывела ВПК на высокий уровень, благодаря чему увеличивается ВВП. Однако нынешняя экономическая модель в стране-агрессоре достигла своего пика.

"Путин стремится перевести ее в закрытый режим, но зависимость от внешнего мира очень велика. Такая ситуация была и в Советском Союзе, причем их экономическая модель была максимально закрыта", – заметил Клочок.

Однако недооценивать способности России не стоит.

Руководитель Центра отметил, что даже, если войну заморозят, российский диктатор должен оставаться в изоляции, чтобы он не мог наращивать свои возможности и восстанавливать военный потенциал.

Клочок подчеркнул один важный момент – сейчас Украина не имеет военных возможностей выбить Россию с территории своей страны. Пока страна-агрессор не использовала весь свой потенциал, силы и средства, например, стратегическую авиацию, в войне. Кроме того, враг имеет возможность изготавливать оружие и усиливать свою армию.

Однако несмотря на то, что Россия имеет ресурс для войны, чем дальше санкционная политика будет усиливаться на нее и страны, которые с ней сотрудничают, тем способности страны-агрессора вести войну будут уменьшаться.

Это понимает Путин и его главной задачей сейчас является, когда говорится о договоренностях по достижению компромиссов, ослабление санкционной политики. Тогда это даст ему возможность менять частично структуру экономики, накапливать вооружение и готовиться к новому удару,

– отметил руководитель Центра.

На такое Украина согласиться, конечно, не может. Запад пока не вырисовал модель того, что и как он будет предлагать Кремлю вместе с нашей страной. Стоит понимать, что наши предложения по прекращению войны должны быть синхронизированы с партнерами.