Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", зауваживши, що Путін дав чіткий посил про те, що Росія готова до переговорів. Однак недооцінювати ресурсний потенціал країни-агресорки для ведення довгої війни не варто.

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Путін однією фразою дав чіткий сигнал

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що сигналом до того, що Росія готова до переговорів буде припинення ударів по енергетиці та вільне судноплавство.

Путін фактично дає відповідь Зеленському і говорить, що Росія готова до переговорів та компромісних рішень,

– сказав Клочок.

За його словами, зараз відбувається політична гра. Процес повернення окупованих територій може розтягнутись в часі та відбуватись політико-дипломатичним шляхом.

Фразою про готовність до компромісів російський диктатор враховує й побажання своїх партнерів, зокрема Китаю. Саміт БРІКС показав, що Кремль не має так багато союзників, як би він того хотів.

Це означає, що тиск на Путіна відбувся і він розуміє, що повинен діяти в певних рамках,

– наголосив керівник Центру.

За словами керівника Центру, для Путіна зараз дуже важлива пауза у війні. Однак російський диктатор розуміє, що пауза не буде означати автоматичне зняття санкцій з Росії. Вони лише посилюються, в Росії стає працювати все важче. Росія вивела ВПК на високий рівень, завдяки чому збільшується ВВП. Проте нинішня економічна модель в країні-агресорці досягла свого піка.

"Путін прагне перевести її в закритий режим, але залежність від зовнішнього світу дуже велика. Така ситуація була і в Радянському Союзі, при чому їхня економічна модель була максимально закрита", – зауважив Клочок.

Однак недооцінювати спроможності Росії не варто.

Керівник Центру наголосив, що навіть, якщо війну заморозять, російський диктатор повинен залишатись в ізоляції, щоб він не міг нарощувати свої спроможності та відновлювати військовий потенціал.

Клочок підкреслив один важливий момент – зараз Україна не має військових спроможностей вибити Росію з території своєї країни. Поки що країна-агресорка не використала весь свій потенціал, сили та засоби, наприклад, стратегічну авіацію, у війні. Крім того, ворог має можливість виготовляти зброю та посилювати свою армію.

Однак попри те, що Росія має ресурс для війни, чим далі санкційна політика буде посилюватись на неї та країни, які з нею співпрацюють, тим спроможності країни-агресорки вести війну будуть зменшуватись.

Це розуміє Путін і його головним завданням зараз є, коли мовиться про домовленості щодо досягнення компромісів, послаблення санкційної політики. Тоді це дасть йому можливість змінювати частково структуру економіки, накопичувати озброєння та готуватись до нового удару,

– зазначив керівник Центру.

На таке Україна погодитись, звісно, не може. Захід поки що не вималював модель того, що і як він буде пропонувати Кремлю разом з нашою країною. Варто розуміти, що наші пропозиції щодо припинення війни повинні бути синхронізовані з партнерами.