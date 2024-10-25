Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що навіть непряму участь країн у війні треба розцінювати як коаліцію.

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Починається коаліційна війна

Зі слів військового експерта, Китай, Індія, КНДР, Іран допомагають Росії вбивати українців своїми механізмами та постачанням боєприпасів. А введення військових частин регулярних військ, як це сталося у випадку з Північною Кореєю – це пряма агресія третьої країни й на це варто реагувати максимально швидко.

"Світова спільнота – це не тільки США, НАТО. Будь-яка країна у світі може стати на бік України, зокрема Південна Корея та Японія можуть брати участь в цьому конфлікті, коли вже починається коаліційна війна. Нічого не буде заважати південнокорейським військам бути присутніми на українському театрі воєнних дій, виконувати функції вздовж лінії бойового зіткнення", – вважає Світан.

Україні потрібна допомога партнерів

Північнокорейські частини, як зазначив військовий експерт, вже перебувають в Росії на лінії боєзіткнення. Спочатку очільник Кремля, на думку Світана, буде їх використовувати тільки в Курській області, але надалі ці військові розійдуться по всій лінії бойового зіткнення.

Путін зробив свою найдурнішу помилку, запросивши Північну Корею для ведення бойових дій. Це вже сталося, шляху назад немає. Треба однозначно ухвалювати рішення щодо допомоги Україні наземними військами наших партнерів, слід вже розв'язувати ці питання, готуватися,

– наголосив Світан.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер заявив, що адміністрація президента США повинна чітко дати зрозуміти, що участь військ КНДР у війні Росії з Україною є червоною лінією для Сполучених Штатів. Він вважає, що необхідно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї.