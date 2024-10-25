Таким припущенням з 24 Каналом поділився військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що солдати КНДР з легкістю замінять російських загарбників, і перетворять їх на піхоту. Проте щодо їхньої ефективності виникають сумніви, завадити може мовний бар'єр.

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Як росіяни будуть використовувати солдатів КНДР

Україна має непоганий плацдарм у Курській області, та навіть подекуди здійснює наступальні дії, відповідно його можна розширювати.

Північнокорейські війська, які уже потрапили на Курщину, можуть будувати оборонні споруди. Тобто копати шанці, обладнувати їх капонірами, мінувати тощо.

Умовна бригада КНДР може запросто замінити таку ж бригаду з Росії й перетворити її на звичайну піхоту. Для них це не складає великої проблеми,

– наголосив військовий експерт.

Не є таємницею, що матросів з важкого ракетного авіаносця "Адмірал Кузнецов" росіяни перетворювали на звичайну піхотну. Навіть попри те, що це доволі затратно і в часі, і в коштах.

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Наскільки ефективними можуть бути війська КНДР

Черник пропустив, що частина північнокорейських військових дійсно може бути сміливим "гарматним м'ясом", але є нюанс. Якщо 50-тисячний російський корпус досі не може вибити Сили оборони з Курщини, то 12 тисяч солдатів з КНДР навряд зуміють виконати це завдання.

По-перше, вони мають бути забезпечені штатною кількістю техніки, що майже нереально. По-друге, вони мають розуміти терени, на це потрібний час. По-третє, повинна бути максимальна взаємодія з російськими окупантами.

Бій – це швидкоплинне явище. Важко уявляю, як північнокорейські війська будуть взаємодіяти зі своїми колегами з російської армії у частині перекладу команд. Інколи все відбувається за секунди. Мова дуже важка: для росіян – північнокорейська, для північнокорейців – російська. Перекладачів для забезпечення такої кількості війська точно немає,

– констатував Петро Черник.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський розповів, що перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27 – 28 жовтня.