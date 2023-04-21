Есть опасения, – политтехнолог объяснил, чем опасна позиция Макрона по отношению к Китаю

Французский президент Эммануэль Макрон снова начал работать над так называемыми "мирными переговорами" между Украиной и Россией. Туда тоже присоединился Китай.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Так он прокомментировал информацию Bloomberg, что некоторые европейские партнеры обеспокоены из-за "мирного плана" Макрона, в который собираются привлечь и Китай. Также многие считают, что сейчас не время для переговоров между Россией и Украиной.

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Такие действия могут подорвать европейское единство

Как отметил Тизенгаузен, Си Цзиньпин смог нащупать слабое место президента Франции. Макрон пытается стать новым лидером Евросоюза и "одеть костюм миротворца". Но вовлеченность в этот процесс Китая смущает многих западных партнеров.

Риски здесь очень просты. Под риском есть консолидированная позиция США и Европы. Также Макрон может продвинуть позицию о "сохранении лица России", удержании оккупированных территорий и т.п. То есть мир любой ценой. Об этом говорится,

– отметил Тизенгаузен.

Тизенгаузен прокомментировал идею "мирного плана" Макрона: смотрите видео

Такие действия убивают клин на курс по уничтожению российской экономики и путинского режима. Однако на Макрона вполне возможно повлиять. Поэтому нужно надеяться на позицию Соединенных Штатов и других европейских лидеров, чтобы все пошло в конструктивную сторону.

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