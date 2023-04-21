Есть опасения, – политтехнолог объяснил, чем опасна позиция Макрона по отношению к Китаю
Французский президент Эммануэль Макрон снова начал работать над так называемыми "мирными переговорами" между Украиной и Россией. Туда тоже присоединился Китай.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Так он прокомментировал информацию Bloomberg, что некоторые европейские партнеры обеспокоены из-за "мирного плана" Макрона, в который собираются привлечь и Китай. Также многие считают, что сейчас не время для переговоров между Россией и Украиной.
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Такие действия могут подорвать европейское единство
Как отметил Тизенгаузен, Си Цзиньпин смог нащупать слабое место президента Франции. Макрон пытается стать новым лидером Евросоюза и "одеть костюм миротворца". Но вовлеченность в этот процесс Китая смущает многих западных партнеров.
Риски здесь очень просты. Под риском есть консолидированная позиция США и Европы. Также Макрон может продвинуть позицию о "сохранении лица России", удержании оккупированных территорий и т.п. То есть мир любой ценой. Об этом говорится,
– отметил Тизенгаузен.
Тизенгаузен прокомментировал идею "мирного плана" Макрона: смотрите видео
Такие действия убивают клин на курс по уничтожению российской экономики и путинского режима. Однако на Макрона вполне возможно повлиять. Поэтому нужно надеяться на позицию Соединенных Штатов и других европейских лидеров, чтобы все пошло в конструктивную сторону.
Что известно о "мирном плане" Макрона: коротко
- Президент Франции Эммануэль Макрон снова загорелся идеей "мирных переговоров" между Украиной и Россией. Он попытался привлечь еще и Китай.
- Макрон якобы поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну сотрудничать с китайским дипломатом Ван И. Они должны создать рамки, которые можно использовать за основу для дальнейших переговоров. Макрон надеется, что переговоры удается организовать летом, если все пойдет по плану.
- Многие международные партнеры отвергают идею переговоров, после которых последует прекращение огня. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен не верит в возможность переговоров на этом этапе войны.
- В Офисе Президента жестко отреагировали на эту идею. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры возможны только тогда, когда вся территория Украины будет освобождена.