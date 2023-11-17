Такой тезис в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, роль Китая и США не является абсолютной, а Си преследовал три цели.
Смотрите также Тайные переговоры и разрядка 2․0 для мира: о чем договаривались Байден и Си в США
Три цели Си
Китайскому лидеру важно показать внутренней аудитории, что он является ведущим лидером. А внешний мир должен был увидеть, что Китаем определена роль ключевого визави США – это первое.
Вторая заинтересованность Китая – внутренние проблемы экономического характера. В частности, демографическая, которая там начинается. Финансовая – рынок недвижимости начинает падать. Соответственно, Китаю нужно выиграть время и выйти на траекторию экономического роста. Для этого нужны рынки,
– объяснил политолог.
Поэтому Китаю не нужны санкционные войны и ограничения на рынках Запада. Если путь к ним будет перекрыт, китайская экономика будет переживать не лучшие времена.
Результаты встречи Си Цзиньпина и Байдена: смотреть видео
Третий аспект встречи двух лидеров – Китай не желает попасть в гонку вооружений. По словам Олега Саакяна, перед встречей США продемонстрировали новейшую технику и вооружение. Китай тоже может наращивать потенциал, но в пределах вчерашнего поколения.
"Плюс Япония – а это третий оборонный бюджет после США и Китая. Она может составить конкуренцию Китаю. Поэтому ему важно деэскалировать гонку вооружений, в которой у него нет шансов выиграть", – пояснил он.
Переговоры Байдена и Си: какие выводы
- Китай не заинтересован в войне на Ближнем Востоке, потому что она может повлиять на его экономику. Для Си важен транспортный коридор и мирное развитие событий. Он несколько меняет свою риторику по Израилю.
- США и Китай установили пределы своей конкуренции и блоков на будущие годы. Это условные "красные линии", за которые страны не будут переходить. А конкретные результаты можно будет узнать уже через несколько месяцев.
- Байден охарактеризовал переговоры с Си одними из самых продуктивных. А также назвал Си Цзиньпина "диктатором". А вот по вопросам, они могли касаться войн как в Украине, так и на Ближнем Востоке.