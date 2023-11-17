Такой тезис в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, роль Китая и США не является абсолютной, а Си преследовал три цели.

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Три цели Си

Китайскому лидеру важно показать внутренней аудитории, что он является ведущим лидером. А внешний мир должен был увидеть, что Китаем определена роль ключевого визави США – это первое.

Вторая заинтересованность Китая – внутренние проблемы экономического характера. В частности, демографическая, которая там начинается. Финансовая – рынок недвижимости начинает падать. Соответственно, Китаю нужно выиграть время и выйти на траекторию экономического роста. Для этого нужны рынки,

– объяснил политолог.

Поэтому Китаю не нужны санкционные войны и ограничения на рынках Запада. Если путь к ним будет перекрыт, китайская экономика будет переживать не лучшие времена.

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Третий аспект встречи двух лидеров – Китай не желает попасть в гонку вооружений. По словам Олега Саакяна, перед встречей США продемонстрировали новейшую технику и вооружение. Китай тоже может наращивать потенциал, но в пределах вчерашнего поколения.

"Плюс Япония – а это третий оборонный бюджет после США и Китая. Она может составить конкуренцию Китаю. Поэтому ему важно деэскалировать гонку вооружений, в которой у него нет шансов выиграть", – пояснил он.

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