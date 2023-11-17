Таку тезу в розмові з 24 Каналом озвучив політолог Олег Саакян. За його словами роль Китаю та США не є абсолютною, а Сі переслідував три мети.
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Три мети Сі
Китайському лідеру важливо показати внутрішній аудиторії, що він є провідним лідером і його визнають. А зовнішній світ мав побачити, що Китаєм визначена роль ключового візаві США – це перше.
Друга зацікавленість Китаю – внутрішні проблеми економічного характеру. Зокрема, демографічна, яка там починається. Фінансова – ринок нерухомості починає падати. Відповідно Китаю треба виграти час і вийти на траєкторію економічного зростання. Для цього потрібні ринки,
– пояснив політолог.
Тому Китаю не потрібні санкційні війни і обмеження на ринках Заходу. Якщо шлях до них буде перекритий, китайська економіка переживатиме не найкращі часи.
Результати зустрічі Сі Цзіньпіна та Байдена: дивитись відео
Третій аспект зустрічі двох лідерів – Китай не хоче потрапити у гонку озброєнь. За словами Олега Саакяна перед зустріччю США продемонстрували новітню техніку та озброєння. Китай теж може нарощувати потенціал, але в межах вчорашнього покоління.
"Плюс Японія – а це третій оборонний бюджет після США та Китаю. Вона може скласти конкуренцію Китаю. Тому йому важливо деескалювати гонку озброєнь, у якій в нього немає шансів виграти", – пояснив він.
Переговори Байдена та Сі: які висновки
- Китай не зацікавлений у війні на Близькому Сході, бо вона може вплинути на його економіку. Для Сі важливий транспортний коридор і мирний розвиток подій. Він дещо змінює свою риторику щодо Ізраїлю.
- США та Китай встановили межі своєї конкуренції та блоків на майбутні роки. Це умовні "червоні лінії" за які країни не будуть переходити. А про конкретні результати можна буде дізнатися вже за декілька місяців.
- Байден охарактеризував перемовини з Сі одними із найпродуктивніших. А також назвав Сі Цзіньпіна "диктатором". А от щодо питань, то вони могли стосуватися війн як в Україні, так і на Близькому Сході.