Майже одразу після зустрічі стало відомо, що в США повернуться великі панди, які вважаються національним надбанням Китаю і яких нещодавно примусово повернули в КНР. Проте, як розповів 24 Каналу фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов, повернення тварин не може свідчити про покращення стосунків між країнами.

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Які перші результати зустрічі

Китай використовує "пандову дипломатію" вже багато років. На жаль, ці тварини стають заручниками комуністичної партії КНР. Тому цьому факту не варто надавати великого значення. Щобільше, панди повернуться не у Вашингтон, а в Сан-Дієго.

Насамперед важливий масштаб перемовин, які так чи інакше позначаться на певних процесах в Україні, адже мовилось про весь глобальний Схід. Відбулася зустріч не просто Китаю та Америки, а зустріч лідерів демократичного та автократичного блоку – це люди, які керують передовими геополітичними процесами.

Вони обговорювали межі своєї конкуренції та своїх блоків на майбутні роки. Це означає, що Америка та Китай встановили певні правила, "червоні лінії" одне для одного, куди не буде заходити їхня конкуренція, зокрема війни,

– розповів Артур Харитонов.

Сторони дійсно обговорили багато відвертих питань, але варто розуміти, що кожне з них має свою ціну. Наступними тижнями чи місяцями ми за цим спостерігатимемо.

"Єдине, що зрозуміло вже сьогодні: і Китай, і США хочуть відносно спокійного 2024 року. Китай через війни та конфлікти здобув все, що хотів, а США зараз потрібно спокійно провести виборчий сезон і налагодити нові системи стримування, зокрема й ті, що стосуються Китаю", – додав Харитонов.

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Як їхня зустріч вплине на Україну

Очевидно, що Байден та Сі говорили про російську війну в Україні й мають щодо цього свої думки. Наразі обидві сторони відмовились публічно їх коментувати. Ймовірно, це добрий знак, бо означає, що певна динаміка є.

На саміті лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії, який відбувався паралельно із зустріччю президентів у США, також перебувала російська делегація. Вона чекала на рішення Байдена та Сі, й лише після цього розпочала перемовини, бо росіяни, за словами Артура Харитонова, підпорядковані комуністичній партії Китаю.

В Україні також існує багато міфів про те, що Кремль нібито незалежний від Китаю, але такої Росії вже немає. Коли Путін їздив у Пекін, то фактично дав зрозуміти, що нова Росія – це китайська Росія.

Зверніть увагу! Владімір Путін відвідав Китай 18 жовтня 2023 року, де зустрівся з Сі Цзіньпіном. Цікаво, що його виступ на форумі "Один пояс, один шлях" проігнорували деякі європейські представники, які показово вийшли із зали. Промовистим фактом стало те, що російського диктатора прийняли тільки наступного дня після приїзду в Китай. Днем раніше відбулися зустрічі з іншими гостями форуму.

"Сі Цзіньпін – це людина, яка одним дзвінком може закінчити російське вторгнення. Питання в тому, як все розгортатиметься далі. Мій прогноз такий, що найближчими тижнями чи місяцями ми побачимо результати домовленостей, якщо вони існують", – підкреслив фахівець з далекосхідної політики.

Якими були домовленості та до чого вони призведуть – наразі судити рано, бо Китай виставив певний прейскурант, Америка також. Відтак країни рухатимуться до своїх цілей покроково.

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