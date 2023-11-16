На зустріч двох світових лідерів покладають великі надії. Водночас Джо Байден зробив нетривіальний жест, показавши своєму гостю старе фото. У мережі сприйняли це як дружній крок.
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Що показав Байден
На фото, яке американський президент продемонстрував очільнику КНР, зображено Сі Цзіньпіна на тлі мосту Золота Брама (Golden Gate). Цей міст – один із найвідоміших у світі, адже розташований у мальовничому місці, а також із нього часто стрибають самогубці.
"Ви знаєте цю молоду людину?" – спитав Байден, показуючи фото. "О так, це було 38 років тому", –посміхнувся Сі.
Молодий Сі Цзіньпін, Сан-Франциско, 1985 рік / Фото зі сторінки МЗС КНР у соцмережі Х
Про цю подію повідомила Хуа Чуньїн, речниця Міністерства закордонних справ Китаю. Сі уперше відвідав США у 1985 році: він приїхав у Сан-Франциско у складі делегації, щоб вивчати сучасні методи ведення сільського господарства.
У коментарях до фото люди роздивляються телефон у руках Байдена, висувають версії, навіщо було показувати світлину, та сподіваються, що світові лідери все ж порозуміються.
Користувачі соцмережі Х бурхливо обговорюють крок Байдена:
- "Круто! Співпраця та взаєморозуміння корисні для світу";
- "Ага, а потім назвав Сі диктатором у пресі менше ніж за добу";
- "Так мило. В Байдена новий айфон?"
- "Гарний жарт, це допоможе налагодити стосунки";
- "Чекайте, Байден береже старі фото Сі на телефоні?!"
Що думають експерти про зустріч Байдена та Сі
Політологи вважають, що факт перемовин між цими лідерами є позитивним. Однак сподіватися на прорив не варто.
А от у Кремлі панікують через ці переговори. Там вважали, що полюсами біполярного світу будуть Москва та Вашингтон, а виявилося, що це Вашингтон і Пекін.