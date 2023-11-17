Почти сразу после встречи стало известно, что в США вернутся большие панды, которые считаются национальным достоянием Китая и которые недавно вернули в КНР. Однако, как рассказал 24 Каналу специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов, возвращение животных не может свидетельствовать об улучшении отношений между странами.

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Какие первые результаты встречи

Китай использует "пандовую дипломатию" уже много лет. К сожалению, эти животные становятся заложниками Коммунистической партии КНР. Поэтому этому факту не стоит придавать большого значения. Более того, панды вернутся не в Вашингтон, а в Сан-Диего.

Прежде всего, важен масштаб переговоров, которые так или иначе скажутся на определенных процессах в Украине, ведь говорилось обо всем глобальном Востоке. Состоялась встреча не просто Китая и Америки, а встреча лидеров демократического и автократического блока – это люди, управляющие передовыми геополитическими процессами.

Они обсуждали пределы своей конкуренции и своих блоков на предстоящие годы. Это означает, что Америка и Китай установили определенные правила, "красные линии" друг для друга, куда не будет заходить их конкуренция, в том числе войны,

– рассказал Артур Харитонов.

Стороны действительно обсудили много откровенных вопросов, но следует понимать, что каждый из них имеет свою цену. Следующими неделями или месяцами мы будем за этим наблюдать.

"Единственное, что понятно уже сегодня: и Китай, и США хотят относительно спокойного 2024 года. Китай из-за войн и конфликтов получил все, что хотел, а США сейчас нужно спокойно провести избирательный сезон и наладить новые системы сдерживания, в том числе касающиеся Китая", – добавил Харитонов.

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Как их встреча повлияет на Украину

Очевидно, что Байден и Си говорили о российской войне в Украине и имеют по этому поводу свои мысли. Обе стороны отказались публично их комментировать. Вероятно, это хороший знак, потому что означает, что определенная динамика есть.

На саммите лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходил параллельно со встречей президентов в США, также находилась российская делегация. Она ждала решения Байдена и Си, и только после этого начала переговоры, потому что россияне, по словам Артура Харитонова, подчинены коммунистической партии Китая.

В Украине также существует много мифов о том, что Кремль вроде бы независим от Китая, но такой России уже нет. Когда Путин ездил в Пекин, фактически дал понять, что новая Россия – это китайская Россия.

Обратите внимание! Владимир Путин посетил Китай 18 октября 2023 года, где встретился с Си Цзиньпином. Интересно, что его выступление на форуме "Один пояс, один путь" проигнорировали некоторые европейские представители, которые показательно вышли из зала. Красноречивым фактом стало то, что российский диктатор был принят только на следующий день после приезда в Китай. Днем ранее прошли встречи с другими гостями форума.

"Си Цзиньпин – это человек, который одним звонком может закончить российское вторжение. Вопрос в том, как все будет разворачиваться дальше. Мой прогноз таков, что в ближайшие недели или месяцы мы увидим результаты договоренностей, если они существуют", – подчеркнул специалист по дальневосточной политике.

Какими были договоренности и к чему они приведут – судить рано, потому что Китай выставил определенный прейскурант, Америка тоже. Следовательно, страны будут двигаться к своим целям пошагово.

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