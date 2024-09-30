Сибига заявил о положительной динамике в решении вопроса защиты прав венгров в Украине

Глава украинского МИД провел переговоры со своим венгерским коллегой. там они коснулись важных тем.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после разговора с Петером Сийярто в Будапеште заявил, что они отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств. В частности, он приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей, передает 24 Канал.

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Украина подтверждает взятые на себя обязательства

Сибига побывал в этой школе утром и остался с чрезвычайно положительными впечатлениями. Он также уверен, что это образовательное учреждение будет способствовать сохранению украинской идентичности, поможет детям адаптироваться в среде, не теряя своих культурных корней, а также будет очередным шагом к взаимопониманию между Украиной и Венгрией.

В то же время Украина также подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности.

Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания по всем чувствительным вопросам,

– отметил Сибига.