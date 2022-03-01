Переговоры справедливы тогда, когда одна сторона не бьет по другой артиллерией, – Зеленский
Сегодня на реке Припять украинская делегация встретилась на переговорах с представителями российских оккупантов. Лживые рашисты, несмотря на обещание "тишины", били по украинским городам реактивной артиллерией.
Как и ожидалось, первый раунд переговоров не принес перемирия. Украинские представители четко заявили требование о том, чтобы враги ушли с территории Украины, это касается Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
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Похоже, что тысячи ликвидированных солдат, десятки сожженных единиц боевой техники и сокрушительные санкции не стали агрессору достаточным объяснением. Впрочем, умственные способности русских оккупантов весь мир уже давно поставил под сомнение.
Артиллерия во время переговоров
В привычном для себя стиле россияне солгали. Пока продолжались переговоры, оккупанты били из артиллерии по мирным украинским городам.
Таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте время, мы такую тактику не воспринимаем. Переговоры справедливы тогда, когда одна сторона не бьет по другой реактивной артиллерии в момент переговоров,
– заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Отметим, что ложь российских дипломатов осточертела уже всему цивилизованному миру. Впрочем, площадок для выступлений у них станет меньше: США обнаружили противоправную деятельность 12 российских дипломатов, которые были аккредитованы в ООН, объявили их персонами нон грата и сказали убираться прочь, дав время до 7 марта.
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