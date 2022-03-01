Переговоры справедливы тогда, когда одна сторона не бьет по другой артиллерией, – Зеленский

Сегодня на реке Припять украинская делегация встретилась на переговорах с представителями российских оккупантов. Лживые рашисты, несмотря на обещание "тишины", били по украинским городам реактивной артиллерией.

Как и ожидалось, первый раунд переговоров не принес перемирия. Украинские представители четко заявили требование о том, чтобы враги ушли с территории Украины, это касается Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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Похоже, что тысячи ликвидированных солдат, десятки сожженных единиц боевой техники и сокрушительные санкции не стали агрессору достаточным объяснением. Впрочем, умственные способности русских оккупантов весь мир уже давно поставил под сомнение.

Артиллерия во время переговоров

В привычном для себя стиле россияне солгали. Пока продолжались переговоры, оккупанты били из артиллерии по мирным украинским городам.

Таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте время, мы такую ​​тактику не воспринимаем. Переговоры справедливы тогда, когда одна сторона не бьет по другой реактивной артиллерии в момент переговоров,

– заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Отметим, что ложь российских дипломатов осточертела уже всему цивилизованному миру. Впрочем, площадок для выступлений у них станет меньше: США обнаружили противоправную деятельность 12 российских дипломатов, которые были аккредитованы в ООН, объявили их персонами нон грата и сказали убираться прочь, дав время до 7 марта.

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