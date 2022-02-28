Як і очікувалося, перший раунд переговорів не приніс перемир'я. Українські представники чітко заявили вимогу про те, щоб вороги забралися геть з території України, це стосується Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей.

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Схоже на те, що тисячі ліквідованих солдатів, десятки спалених одиниць бойової техніки та нищівні санкції не стали агресором достатнім поясненням. Втім, розумові здібності російських окупантів увесь світ вже давно поставив під сумнів.

Артилерія під час переговорів

У звичному для себе стилі росіяни збрехали. Поки тривали переговори, окупанти гатили з артилерії по мирних українських містах.

Таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте час, ми таку тактику не сприймаємо. Переговори справедливі тоді, коли одна сторона не б'є по іншій реактивною артилерією у момент переговорів,

– заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зазначимо, що брехня російських дипломатів остогидла вже всьому цивілізованому світові. Втім, майданчиків для виступів у них поменшає: США виявили протиправну діяльність 12 російських дипломатів, які були акредитовані в ООН, оголосили їх персонами нон грата та сказали забиратися геть, давши час до 7 березня.

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