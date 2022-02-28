Кислиця подякував членам Радбезу, що підняли питання війни в Україні. Адже кожного дня через агресію, яку розв'язала Росія, зростає страждання людей по всій країні, пише 24 канал.

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Постпред України підкреслив, що ця війна була розв'язана Росією не лише у порушення міжнародного праву, вона порушує й світове сумління. Нашій державі потрібна безпекова допомога, але цього недостатньо. Кислиця закликав міжнародні організації надати нам гуманітарну допомогу.

Ситуація може різко погіршитися

"Просимо реєструвати усі випадки порушення міжнародного права. Майже усі доповідачі сьогодні давали оцінку ситуації в Україні – про те, що вона може різко погіршитися", – зауважив він.

Сьогодні п'ятий день повномасштабної необґрунтованої війни, яку Росія розв'язала проти України. Проти країни у серці Європи, проти ідеалів демократії. Це найжахливіша, наймасштабніша війна з часів Другої світової,

– наголосив Кислиця.

Постпред України згадав про жорстокий обстріл Харкова російськими "Градами". Атака окупанта призвела до смерті та поранення десятків цивільних. "Тепер під обстрілами Київ, де живе 3,5 мільйони людей", – зазначив він.

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Росія умисно вбиває мирних людей

Кислиця зазначив, що загарбники й далі обстрілюють в Україні дитячі будинки, садочки, лікарні й мобільні бригади медичної допомоги. Він наголосив, що це не дії країни, яка має законні безпекові занепокоєння, а країни, яка навмисно вбиває мирних людей. "Це не підлягає обговоренню, це військові злочини", – підкреслив постпред.

У цей час, як ми сидимо тут, російські ракети руйнують критично важливу інфраструктуру. Це може призвести до серйозної екологічної катастрофи та радіологічного забруднення,

– застеріг українець.

"Міжнародне гуманітарне право каже ясно: ці об'єкти не можуть бути військовими цілями. Цивільне населення України першим зазнає страждань від таких нападів. Якщо ми не відреагуємо сьогодні, це може статися", – додав Кислиця.

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